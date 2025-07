CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de las recientes políticas y campañas antimigratorias implantadas en el Gobierno de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump, se ha generado una notable división entre los ciudadanos americanos y la población mexicana residente en la nación vecina.

En medio de la creciente tensión entre habitantes de diferentes nacionalidades y el temor a ser deportados que mantiene vulnerables a numerosos migrantes mexicanos, la cantante estadounidense Katy Perry compartió un emotivo gesto con una fanática del público, luego de invitarla a subir al escenario.

Katy Perry anima a niña mexicana a decir su país de origen sin temor

Durante un concierto en California como parte de la gira "The Lifetime Tour", la cantante estadounidense, Katy Perry, invitó a uno de sus fanáticos a subir al escenario, como es costumbre en distintas presentaciones de artistas musicales.

En esta ocasión subió a la tarima a una niña de 10 años aproximadamente, que vestía una falda verde hecha con hojas y una blusa de estampado animal, además de unas coloridas flores que sin duda le daban un gran toque a su outfit, con el cuál buscaba personificar a la artista en el videoclip de "Roar".

Al subir, la cantante le preguntó a la pequeña su nombre y su nacionalidad. Ante ello, la niña, notablemente emocionada y nerviosa por estar con su artista favorita, respondió entre tartamudeos y con voz baja: "De México".

Inmediatamente la interprete de "Dark Horse", la interrumpió, pidiéndole a la menor que repitiera su respuesta con fuerza y seguridad: "No, no, no, tienes que decirlo fuerte y sentirte orgullosa", declaró.

De esta forma, la niña repitió en voz alta: "Soy de México", provocando una oleada de gritos y aplausos de parte de los asistentes. Finalmente, para brindarle más seguridad a la menor, la artista la abrazó y ordenó al público que siguieran aplaudiendo.

Fanáticos mexicanos reaccionan al emotivo gesto de Katy Perry

Como era de esperarse, el tierno momento dio la vuelta por todo internet, volviéndose viral en pocas horas. Así mismo, miles de mexicanos compartieron su opinión y compartieron mensajes de apoyo dirigidos hacia la interprete estadounidense.