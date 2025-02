“¡Saludos!”, dijo el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam al presentar a Kendrick Lamar en el Caesars Superdome de Nueva Orleans para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025, una elección creativa poderosa y dominante por parte del primer artista de hip hop que encabeza en solitario en este codiciado escenario.

Por si hubiera alguna duda de la capacidad del rapero ganador del Premio Pulitzer para dar un espectáculo.

Durante casi 13 minutos en el show de medio tiempo Lamar dominó el campo. Comenzó con “GNX” y pasó a “Squabble Up” Bailarines vestidos de rojo, blanco y azul se unieron a Lamar. Pero incluso con sus colores patrióticos, fueron etiquetados como “demasiado ruidosos, demasiado imprudentes, demasiado ghetto”, por el Tío Sam de Jackson, quien le recordó a Lamar que “jugara”. El rapero prosiguió con “Humble.”, “DNA.”, “Euphoria” y “man at the garden”.

Lamar lanzó “peakboo”, y luego insinuó una actuación de “Not Like Us”.

“Quiero interpretar su canción favorita, pero ya saben que les encanta demandar”, les dijo Lamar a las bailarinas detrás de él, haciendo referencia a Drake.

Es difícil subrayar la ubicuidad de “Not Like Us”, con sus mil millones de reproducciones en Spotify, el gran éxito es un himno para Los Ángeles, un grito de reunión para la comunidad y contra los buitres culturales, una pista de tiradera que fue un triunfo para Lamar en su muy publicitada disputa con Drake. También es el tema que ganó el premio a canción y grabación del año en los Grammy el fin de semana pasado.

SZA fue una artista invitada previamente anunciada. Apareció en el escenario para “Luther” y “All the Stars”.

Entonces Lamar lanzó “Not Like Us”, con la eliminación de la palabra “pedófilos” en sus letras, para terminar con “tv off”. El productor Mustard y la superestrella del tenis Serena Williams haciendo crip walking al ritmo de “Not Like Us” acompañaron a Lamar.

¿Hay alguna publicidad mejor que el escenario más grande en los deportes de Estados Unidos? Este parece un paso más en la vuelta de la victoria de Lamar.

Aunque el rapero no es ajeno al escenario del Super Bowl, habiendo actuado previamente en el juego de campeonato de la NFL en 2022 como artista invitado, junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem.