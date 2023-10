KIM KARDASHIAN BRILLA EN SU CUMPLEAÑOS

La socialité y empresaria Kim Kardashian celebró su cumpleaños a la medianoche del viernes para recibir sus 43 años junto a su familia y amigos, en el restaurante Funke, en Beverly Hills, California. La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” llegó a su fiesta de cumpleaños con un impresionante look, donde el rojo fue el color predominante.

Para la ocasión, Kim Kardashian deslumbró en un vestido de Balenciaga, el modelo “Patched Bikini Dress”, de la colección primavera-verano 2023. El diseño está hecho de tela elástica de trajes de baño y presenta un corpiño compuesto por tops de bikini superpuestos y sensuales recortes a ambos lados. Complementó su atuendo con unas gafas de sol deportivas de Balenciaga, un bolso Mini Kelly de Hermès, en piel de cocodrilo negro, el cual puede costar alrededor de $20,000 dólares, y sandalias de tacón alto de la firma italiana René Caovilla, en color naranja, para aportar un toque de brillo; llevó el cabello suelto, con unas pequeñas ondas, para que este lograra un efecto de sirena. El maquillaje, en tonos nude y mate. Además, lució las pestañas con volumen y unas cejas bien definidas.