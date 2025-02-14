KIM KARDASHIAN COPIA ESTILO DE BIANCA CENSORI DE LOS GRAMMY
KIM KARDASHIAN ESTÁ CAUSANDO REVUELO EN REDES SOCIALES CON SU NUEVA CAMPAÑA PARA SU MARCA SKIMS, NO SOLO POR SU TEMÁTICA, SINO TAMBIÉN POR EL SORPRENDENTE PARECIDO QUE GUARDA CON BIANCA CENSORI, ESPOSA DE KANYE WEST. EN EL NUEVO ANUNCIO DE SKIMS, KIM ADOPTA EL PAPEL DE UN “HADA MADRINA DE LOS GLUTEOS”, VISTIENDO UN LEOTARDO COLOR CREMA, MEDIAS, TACONES ALTOS Y SOSTENIENDO UNA VARITA. AUNQUE LOS ATUENDOS NO SON EXACTAMENTE IDÉNTICOS, COMPARTEN UNA ESTÉTICA SIMILAR: EL BODY SE AJUSTA A LA PERFECCIÓN AL CUERPO DE KIM, Y AMBAS (BIANCA) APARECEN CON EL CABELLO RECOGIDO HACIA ATRÁS.
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