Kim recibirá de Kayne 200 mil dólares al mes para sus 4 hijos

Kim Kardashian y el rapero Kanye West han alcanzado un acuerdo de divorcio por el que el segundo pagará a la primera 200 mil dólares al mes en concepto de manutención para los hijos, según publicó CNN.

Kardashian y West -que desde el año pasado se hace llamar Ye- compartirán la custodia de sus cuatro hijos.

En febrero de 2021, Kardashian solicitó formalmente el divorcio al rapero tras más de seis años de matrimonio en los que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas.

Antes de anunciar su divorcio, los tabloides estadounidenses como People, Page Six y Entertainment Tonight llevaban meses informando de la crisis matrimonial, que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña presidencial para las elecciones de 2020 en Estados Unidos.

"Durante mucho tiempo me dediqué a lo que hacía feliz a otras personas, y creo que en los últimos dos años me he volcado en lo que me hace feliz a mí misma", comentó Kim Kardashian.