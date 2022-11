Klitbo se solidariza con Niurka tras su ruptura con Juan Vidal

A-AA+

Cynthia Klitbo opinó acerca de la ruptura de Niurka y Juan Vidal, expareja de la actriz, luego de que la vedette y el actor estuvieron comprometidos, solidarizándose con la cubana, sin importar que hayan tenido diferencias en el pasado, pues para Klitbo la solidaridad entre mujeres es primero.

Hace unos días se confirmó que la relación entre Niurka y Juan Vidal, la cual había comenzado dentro de "La casa de los famosos" había llegado a su fin, pues así como en su momento relató Klitbo, la vedette cubana reconoció que el actor es "una mi*rda para las relaciones", tal y como él se lo indicó en el momento de la ruptura.

"Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro" y "Lo amo pero es un imbécil", es unas de las declaraciones con las que Niurka habló de su separación de Vidal, luego de cinco meses de relación.

Y aunque la cubana descartó que la ruptura se haya debido a una infidelidad, pues aseguró que no es una persona celosa, sí reconoció que el actor falló como pareja, tal y como ocurrió con Klitbo y con la madre del hijo de Vidal.

Tras darse a conocer esta noticia, Klitbo salió a dar su opinión durante una entrevista con "De primera mano", programa con el que se enlazó desde Miami, ciudad a la que se mudó recientemente por cuestiones de trabajo, pues está a punto de protagonizar una telenovela a lado de Eduardo Yáñez.

La actriz habló muy entusiasmada de su nuevo proyecto, titulado "Juego de Mentiras", con el que volverá a los antagónicos que, como ella misma describió, hace muchos años no se ven en televisión, por lo que se encuentra feliz y a la expectativa de que el público disfrute de su interpretación, la cual ha sido desgastante, como suele ocurrir con los papeles protagónicos.

Y aunque durante esta charla, el medio se entrevistó con la actriz para hablar de su nueva telenovela, tampoco perdió la oportunidad de preguntarle a Cynthia acerca de qué opinión le merecía la separación entre Niurka y Juan Vidal, actor con el que compartió una relación el año pasado.

Cuando la actriz fue cuestionada, indicó que no tiene nada en contra de Niurka, pues sin importar que la vedette llegó a referirse a ella con insultos y de forma agresiva, debido a que Klitbo habló mal de Vidal cuando la cubana y él eran novios, aseguró que la respeta y apoya.

"No la he agredido, ni la agrediré porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar y yo sé que ella, en el fondo, no la debe estar pasando nada bien. Lo único que le deseo es que encuentre a una persona que en verdad la merezca", expresó.

De esta manera, Cynthia describió a Niurka como una mujer "entregada" y "apasionada", y si bien reconoció que no iba a acercarse a ella para que conversaran de lo ocurrido, ella siente respeto por todas las mujeres, incluida la actriz cubana: "No es que yo le vaya a decir: ´Llámame si necesitas algo´, pero mis respetos para todas las mujeres por encima de nadie".

Finalmente, compartió que Juan Vidal le parece un hombre que debe de buscar ayuda psicológica, pues la situación en la que vive se encuentra fuera de su control, por ello, dijo que más que experimentar un sentimiento de enojo o coraje, pues el actor ya saldó sus cuentas con ella, lo que guarda hacia él es un sentimiento de compasión.

"Deseo de todo corazón que algún día pueda entrar a una terapia porque él necesita también saber, como persona, que puede ser una mejor persona. No digo que sea mala persona, pero me da compasión, es todo lo que puedo decir", puntualizó.