La banda de K-Pop NCT Dream llega a México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Las bandas de k-pop están acaparando la industria musical a nivel mundial. BTS, BLACKPINK o Twice son solo algunas de las más populares, pero todo el tiempo surgen nuevos grupos que vale la pena conocer.

Recientemente se confirmó la presencia en nuestro país de una banda de k-pop llamada NCT Dream, la cual presentará su show "The Dream Show 2" el 11 de julio en el Palacio de los Deportes y los boletos ya están a la venta.

Uno de sus mayores éxitos "Glitch Mode", la canción con la que NCT Dream abre cada uno de sus conciertos en el "The Dream Show 2".

Por otro lado, debemos nombrar a "Dreaming", una canción que se ha convertido en la preferida de muchas fanáticas de esta banda de pop coreano. Si bien es una balada, la misma tiene un ritmo muy interesante.

En tercer lugar se encuentra "Stronger", una composición donde NCT Dream muestra su lado más rudo. También debemos nombrar a "Hot Sauce", la cual posee un ritmo muy extraño pero llamativo.

En último lugar, "Beatbox" promete poner a bailar a todas las kpopers. Es uno de los últimos lanzamientos de NCT Dream y poco a poco se convierte en la favorita de muchos.

El grupo debutó el 25 de agosto de 2016 con el sencillo "Chewing Gum", con una alineación formada por siete miembros: Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung, con una edad promedio de 15,6 años.El grupo rápidamente se volvió conocido entre los más jóvenes, ya que sus canciones lograron captar la esencia de los adolescentes.Cuando NCT Dream fue formado inicialmente, la idea principal era seguir un sistema de admisión-graduación basado en la edad, en la cual los miembros se separarían de la unidad al alcanzar la edad coreana de 20 (19 internacionalmente), en 2020 SM Entertainment anunció que el sistema de admisión-graduación fue eliminado, con el previamente graduado miembro Mark retornando al grupo, y que NCT Dream continuará sus futuras actividades como un grupo de estilos flexibles con todos los siete miembros originales.