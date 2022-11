La cronología de la enfermedad de Chyno Miranda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Desde el año pasado, la vida de Jesús "Chyno" Miranda, del dúo Chyno y Nacho, dio un giro, pues luego de haberse hecho acreedor de una carrera consolidada, el cantante venezolano perdió sus ganancias, la fama, y su estabilidad emocional en el momento en que contrajo Covid-19, de acuerdo con lo que se ha dicho pues, a partir de ese momento, ha atravesado una serie de situaciones que, por un momento, llevó a creer a sus fans que el artista había muerto. Esto es lo que sabemos de su estado actual.

En julio del año pasado, el dueto Chyno y Nacho, mejor conocido por su éxito "Niña bonita", anunció su regreso a los escenarios, pues desde 2017 habían anunciado su separación tras una década de éxitos. Sin embargo, Nacho Mendoza Donatti puso todo de su parte para impulsar, de nueva cuenta, la carrera de Chyno, quien se encontraba en una crisis económica.

Pese a que desde el 2007, Chyno Miranda fue acumulando éxito tras éxito al lado de su compañero de agrupación, su estabilidad económica se vio afectada en 2020, año en el que fue diagnosticado con Covid-19 y, según lo reportado por el equipo cercano al artista, la enfermedad lo asaltó gravemente, pues luego de siete meses de haberse recuperado, el músico venezolano comenzó a experimentar efectos secundarios inusuales, luego de notificar que, cada cierto tiempo, sentía molestias y hormigueos en sus extremidades.

De esa manera, su entonces esposa Natasha Araos compartió públicamente que Chyno había sido diagnosticado con neuropatía periférica, una condición que le producía calambres cada cinco minutos, lo que lo llevó a mantenerse en estado paralítico, luego de que el SARS-CoV-2 desencadenara una falla en su sistema nervioso.

Aunado a esto, medio año más tarde que se recuperara del Covid-19, Chyno sufrió un episodio de encefalitis, una inflamación en el cerebro, que produjo dificultades para que se movilizara por sí sólo, así como para que lograra una comunicación efectiva con quienes lo rodeaban, de esta manera, Chyno cayó en un estado depresivo.

Pero a la vez que Chyno se encontraba en plena recuperación, sus fans lanzaron un comunicado, dado a conocer en un programa de espectáculos, en el que exponían que Natasha Araos, esposa y madre de su hijo, tomó la decisión de separarse del músico, ya que la situación se había complicado a tal grado que, luego de las complicaciones de salud del artista, la relación no pudo mantenerse, pero eso no era lo que les preocupaba a los seguidores, sino que aún luego de la separación, la expareja de Miranda seguía publicado videos cuidándolo, con el supuesto objetivo de ganar la simpatía de las redes sociales y granjearse un propio público.

La situación personal de Miranda se complicó tanto como su salud, pues el apoyo familiar se dividió en dos, por un lado se encontraba Natasha que, supuestamente, le impedía ver a su nieto a Alcira Pérez Ochoa, la madre del artista, quien por su lado, luchaba por llevar a su hijo a Venezuela para que ahí siguiera con su recuperación.

Más adelante, Chyno fue relacionado con Daymar Mora, una exreina de belleza, y con la que el artista le fue infiel a Natasha. Ella no fue la única mujer con la que el cantante compartía fotografías que, pocas horas después, eliminaba de sus redes sociales. Por lo que, en septiembre de 2021, la pareja hizo oficial que desde hace un año no estaban juntos en una relación, pero la crianza de su hijo los mantenía unidos.

Fue poco lo que se supo del estado de salud de Chyno por un tiempo, por lo que sus fans llegaron a creer que el cantante ya había fallecido, hasta que el venezolano volvió a hacerse presente en sus redes sociales, en mayo de este año, para comunicar que agradecía a sus amistades del mundo de la música, las cuales habían organizado un concierto para recaudar fondos para que pudiera seguir solventando su tratamiento de recuperación.

Finalmente, fue hace unos pocos días cuando se dio a conocer que Chyno había sido trasladado a una nueva clínica de rehabilitación, pues en la que estaba internado, se reportó que se encontraba en condiciones precarias (cuatro supuestos médicos ya fueron detenidos), y aunque en redes sociales fue él quien expuso que se encontraba aliviado de ser trasladado a otro centro, su madre mostró preocupación, pues el cambio había sido decidió por su novia actual, la que asegura que está proporcionándole drogas al cantante.