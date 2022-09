"La Diosa de la cumbia" explota contra juez de MasterChef Celebrity (video)

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Para el primer reto de la noche en "MasterChef Celebrity", los participantes tuvieron que preparar un catering para los miembros del programa "Venga la Alegría".

El equipo rojo conformado por Talina Fernández, Francisco Gatorno, Mauricio Mancera y Margarita "La Diosa de la cumbia", comenzó a tener problemas en la preparación de sus platillos por la falta de concentración de Margarita, que era la líder del reto.

Y es que luego de que Margarita se acercara a uno de los jueces con una duda y este no respondiera de la mejor manera, la cantante no soportó una de las respuestas del chef Pablo Albuerne, cuando ella tenía duda de cómo proseguir en su preparación y él sólo respondió con un "Haa lo que quieras", comentario que sacó de sus casillas a la colombiana "El chef te manda a la goma", expresó molesta.

Mauricio Mancera no podía creer la reacción de Margarita y se preocupó por el punto de la mayonesa que preparaba la intérprete, mientras seguía reclamando ante la respuesta del chef español, quien finalmente decidió darle una respuesta.

"Te mandé a cortar manzana, en todo este tiempo que estás gritando y estás teniendo bronca no has terminado de hacer nada", comenzó respondiendo el chef.

"Puedo darles indicaciones mínimas, ojalá tuviera tiempo de cocinar con ustedes y lo haría", agregó Pablo, y terminó fundiéndose en un abrazo con Margarita para reconciliarse.

Sin embargo, pese a la actitud de Margarita y la confusión de sus compañeros ante lo sucedido el equipo rojo logró sumar los puntos suficientes, luego de la comida ofrecida a los comensales de "Venga la Alegría", por lo que cerraron el reto exitosamente, sin embargo, hubo un imprevisto que no les permitió subir al balcón.

Las reglas del juego descalificaron al equipo rojo por no terminar de emplatar su postre en el tiempo establecido, y junto al equipo capitaneado por Marcelo se fueron directo al reto de eliminación.