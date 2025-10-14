La granja VIP de TV Azteca: éxito y enganche en la audiencia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El estreno de "La granja VIP" ha generado buenas críticas en la audiencia. El público se ha enganchado con la personalidad de algunos concursantes y hasta con las lecciones de biología que el "tío Pepe", el mayoral, encargado de supervisar a los participantes ha dado en sólo dos días. Por todo esto, hay quienes afirman que el nuevo programa de TV Azteca tiene mayor calidad que "La casa de los famosos México".

Pese a que en su debut, el domingo pasado, se dijo que la producción de Azteca había presentado algunos problemas técnicos, sus dinámicas han logrado que, en menos de una semana, el público ya se haya enganchado.

Prueba de ello es que el nombre del reality se mantiene en tendencia, pues los usuarios de X se han encargado de hacer comentarios positivos acerca de su contenido, el que afirman que es muy más educativo e ilustrativo que aquel que ofrecía "LCDLFM".

"Los detractores y fanáticos de Televisa y 'LCDLFM' llaman programa 'naco' a 'La granja VIP', pero hay algo que nos dio este show, desde el primer día, gracias al tío Pepe, contenido educativo, algo que nunca podrán dar en otro reality", escribió una usuaria.

Y es que, cuando los 16 habitantes de la granja fueron dirigidos al granero, el mayoral les explicó que cuando una hembra está en etapa gestante, usar el término "embarazo" era incorrecto.

"Vamos a aprender una serie de términos, las mujeres se embarazan, las hembras; vacas, cerdas, yeguas ´se cargan´, esta hermosura de nena está gestante", dijo refiriéndose a una de las vacas del corral.

Las controversias de Manola Diez, que ya ha protagonizado más de una confrontación con sus compañeros, también están dando de qué hablar, pues ha mostrado decepción por la forma en que Enrique Mayagoitia ha tenido con ella; también con Omahi, quien afirma que no quiso prestarle una pala, así como se disentió con Carolina Ross.

Sin embargo, es más el apoyo que ha recibido, que los comentarios negativos:

"Hoy se vota por Manola, perros". "Manola va a estar mega ultra nominada y les adelanto que, yo, voy a votar por ella". "Puede llegar a desesperar, pero a mí me cae bien Manola". "Imagínate que la persona encargada de tranquilizar a Manola Diez es Alfredo Adame". "Manola, tú pelea con todo, acá afuera te apoyamos".

Otra de las grandes sorpresas ha sido Sergio Mayer Mori quien, por su autenticidad, está arrasando con el apoyo en redes sociales, en donde afirman que se podría convertir en el nuevo Aldo de Nigris: "Buena vibra de este muchachito". "Mi esposo". "Pero qué guapo es este chamaco. Adiós Alde de Nigris, fue tan fugaz la atención que causaste". "Estoy amando su personalidad". Todo esto, en su conjunto, ha sido aplaudido por la audiencia. "Día dos de 'La granja VIP' y ya dio más contenido que toda la temporada gris de 'LCDLFM'". "Dándome cuenta que, por la 'La granja VIP' y 'LCDLFM' se está reviviendo la guerra de las televisoras". "'La granja VIP' parece haber aprendido de los errores de sus primos de 'LCDLFM'".