La Gusana Ciega sorprende con concierto a bordo del Tren Suburbano

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Para los usuarios de los transportes públicos no es nada raro presenciar algunos shows de músicos amateurs que utilizan los camiones, vagones del metro y trenes para dar a conocer su arte y sacar un poco de dinero para ganarse la vida.

Pero la tarde de este martes, los usuarios del Tren Suburbano se llevaron una gran sorpresa al descubrir a los integrantes de la banda de rock, La Gusana Ciega arriba de un vagón y completamente preparados para amenizar su viaje con un concierto nunca antes visto.

Daniel Gutiérrez, vocalista de la agrupación, se preparó con una bocina no muy grande, como las que suelen ocupar quienes se dedican al freestyle, y antes de subirse al tren aseguró que esta presentación también marcaría su debut dentro del Suburbano: "Es mi primera vez Nunca me había subido", dijo provocando las risas de quienes ya los habían reconocido, antes de abordar al concierto en movimiento.

Una vez arriba, con guitarra en mano y algunos soportes de micrófono, la banda luchó como cualquier otro músico por mantenerse en pie y además de interpretar grandes temas como "Tornasol", contaron algunas anécdotas a petición de algunos usuarios.

"Tornasol habla de cuando te enamoras y no entiendes al cien a esa persona, pero termina por no importar porque es un universo completo para ti", dijo el cantante antes de continuar el popurrí que duraría 40 minutos hasta el final del recorrido.

Después de eso, solo les faltó, fieles a la tradición, pasar por la respectiva coperacha de su público, pero agradecieron, para después de descender del convoy.

El director de comercialización del Tren Suburbano, Max Noria, les entregó a los capitalinos una litografía, es decir un grabado conmemorativo del mapa del suburbano, para con ello despedirse.

Este concierto formó parte de las actividades que transporte está organizando para celebrar sus primeros 15 años de servicio, mismas que iniciaron el pasado 3 de agosto y se extenderán hasta el próximo jueves 31. Entre las sorpresas que se han preparado se encuentran actividades culturales musicales que van desde el huapango, hasta orquesta, y próximamente danzón.

Por su parte, La Gusana Ciega se presentará el próximo 2 de septiembre en el Auditorio Nacional, como parte de su gira "Vuelves a ser".