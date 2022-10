"La hija de todas las rabias" pretende abrir debate sobre el abandono

A-AA+



MORELIA, Mich., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- ¿Puede ser el abandono de una hija, un acto de amor por parte de la madre? Para la cineasta Laura Baumeister, la respuesta es sí.

Al menos así es en "La hija de todas las rabias", filme que forma parte de la competencia oficial mexicana del Festival Internacional de Cine de Morelia, que está en desarrollo y en la cual una niña de 11 años es dejada en un basurero, donde debe vivir.

Se trata de una producción que involucra a cinco países más: Nicaragua, donde fue filmada, España, Noruega, Alemania y Holanda

"Quería encontrar un dispositivo en donde el abandono se sintiera como 'te abandono porque conmigo no podrás sobrevivir'. Estas ideas que aparentemente son contradictorias, a mí me parece fascinante, por eso tenía que ocurrir en espacios que para mí son otros personajes en un claro entorno agreste", comenta la realizadora.

"Me interesaba mucho explorar la relación madre e hija, pienso que es un vínculo que está pintado generalmente con una sola brocha que está como sacralizada y a mí me gusta provocar, remover estructuras, el arte si tiene algo es que toca fibras", agrega.

La película, acepta Baumeister, es un tema duro, pero estaban seguros debía ser bajo la vista de la niña.

"De ahí salieron muchas ideas que agregaron poesía y subjetividad", externa.

Ara Alejandra Medal es la pequeña de la historia, quien entró al proyecto luego de que por la pandemia de Covid-19, el rodaje se detuvo y esto obligó a cambiar a la niña elegida pues había crecido.

"Creció y ya no funcionaba para el personaje, había una base de datos con el casting de casi 200 niñas y todos nos pusimos a buscar a la nueva protagonista con base en eso", recuerda.

Baumeister, cineasta nicaragüense, estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de México.