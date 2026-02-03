La historia entre Luis Enrique Guzmán y el hijo de Mayela Laguna

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- La idea de que la familia de Silvia Pinal se agrandaba emocionó a todos, Luis Enrique, el único hijo varón de la diva estaba más que feliz con la noticia de que se convertiría en papá por tercera vez, la primera con su entonces pareja Mayela Laguna. Sin embargo, lo que empezó entre ilusión y alegría se convirtió en un pleito legal que terminó con un juicio de nulidad de paternidad.

Era 2019 cuando Luis Enrique y Mayela le dieron la bienvenida a su hijo, quien de inmediato se convirtió en el centro de amor de los Pinal Guzmán, especialmente de la cantante Alejandra Guzmán, quien lo convirtió en su sobrino favorito.

Fotos y videos inundaron las redes de la rockera, quien en ese entonces estaba distanciada de su hija Frida Sofía; Luis Enrique, presentó a su pequeño hijo en un programa de televisión, donde dijo sentirse feliz y pleno con la llegada del menor.

La relación entre Luis Enrique y Mayela duró más de una década, hubieron varias altas y bajas que salieron a la luz, pleitos, acusaciones cruzadas y conversaciones filtradas que dejaron a Mayela muy mal parada en más de una ocasión, sin embargo, fue en 2023 la peor crisis de todas entre la expareja.

Luis Enrique Guzmán anunció públicamente que el menor no era su hijo biológico después de que se sometieran a una prueba genética molecular; el resultado indicó un 0% de coincidencia entre él y Apolo.

Laguna rechazó ese primer resultado y señaló que se debía realizar una prueba oficial y judicial, por lo que empezó un proceso legal por nulidad de paternidad.

En 2024 ambos se someten a pruebas oficiales de ADN y comparecen ante el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) para realizar las pruebas ante peritos forenses, como parte del proceso judicial.

Los resultados oficiales confirman que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo, por lo que un juez dicta la nulidad del reconocimiento de paternidad, lo que significa que Apolo dejará de llevar el apellido Guzmán y que Luis Enrique quedará exento de obligaciones legales, incluida manutención.

La noticia significó un escándalo, Enrique Guzmán dijo que él en efecto sentía que el menor no era su nieto, mientras que Alejandra Guzmán se dijo decepcionada de lo ocurrido y confesó que a pesar de todo el amor hacia el menor fue real.

Para Luis Enrique fue un duro golpe, en su momento confesó lo triste que se sentía por los resultados, pero a la vez sintió alivio de que la verdad se conociera, y dijo que pese a la avanzada edad su madre, la actriz Silvia Pinal, sí llegó a comentarle la posibilidad de que el menor no fuera su nieto.

Fue en enero de 2026, cuando el apellido Guzmán se le retiró al menor, la revista TV Notas lo confirmó, ya que la licenciada especialista en derecho civil y familiar Rebeca Ortiz, quien representa a Luis Enrique, habló así sobre el caso:

"Al ganar la sentencia de nulidad de reconocimiento de paternidad, el juez señala que se excluyen los apellidos del señor Luis Enrique y solo quedan los de la señora Mayela. Realizamos la inscripción de esta sentencia con un trámite administrativo en el Registro Civil de la CDMX. El año pasado se ingresó oficio al juzgado y nos otorgaron una cita que fue el día de hoy. Se hizo el levantamiento de acta y quedó solo con los apellidos de ella", puntualizó.

En la cuenta de Instagram de Luis Enrique, quien perdió a su madre, la gran diva del cine mexicano, hace poco más de un año, aún hay fotos de cuando Apolo vivió con él, cuando creía que era su hijo biológico.