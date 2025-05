La lucha de Yolanda Andrade: Agradecimiento y recuperación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Me siento muy agradecida con toda la gente". Con esas palabras, Yolanda Andrade reapareció públicamente en medio de la incertidumbre sobre su salud.

La conductora fue vista en un video reciente que compartió Juan José "Pepillo" Origel a través de su cuenta oficial de TikTok.

En las imágenes se puede ver a Yolanda en las instalaciones de la XEW, portando un parche en el ojo y unos lentes de color amarillo. Su aspecto era notablemente mejor y, a diferencia de etapas pasadas, volvió a emitir una voz firme, lo cual es relevante considerando que durante uno de los momentos más críticos había perdido incluso la capacidad de hablar.

Origel la recibió con calidez, recordándole el cariño de su familia: "Hemos pedido por ti. Todas mis hermanas". El periodista también le expresó lo feliz que estaba de verla. Andrade agradeció el respaldo del público: "Me siento agradecida con la gente que ha estado en sus oraciones. Créanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor. Muchas gracias", dijo.

Durante los últimos meses, Yolanda ha compartido en redes sociales algunas publicaciones relacionadas con su proceso médico. También ha mostrado momentos personales al lado de su hermana Marile, quien ha estado a su lado durante las crisis que ha enfrentado.

Su lucha por recuperar la salud comenzó en 2023, cuando empezó a presentar molestias que le impidieron continuar con sus actividades profesionales. Luego de someterse a una serie de estudios, se le diagnosticó un aneurisma cerebral. Desde entonces, ha atravesado varios altibajos, y en medio de ese contexto surgió la versión de que podría estar enfrentando un caso de esclerosis múltiple. Esa información fue dada a conocer por el productor Enrique Gou, sin autorización de la conductora.

Yolanda Andrade responde a Enrique Gou

En entrevista con el programa "De Primera Mano", Yolanda reaccionó con molestia ante la forma en que Gou ventiló su posible diagnóstico médico. "No puedo creer que este señor dijera eso, no puedo creer que a su edad... no quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pende... Si ese señor me habló, y aparte, qué falta de caballerosidad. No tenía por qué decirlo así. Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto", expresó indignada.

Aunque no confirmó ni desmintió padecer la enfermedad mencionada, sí dejó claro que la información médica es algo que debe tratarse con respeto y, sobre todo, con su consentimiento.