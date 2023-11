LA MáS NOMINADA

LOS ÁNGELES.- ¿Matar a un ex? Es una mala idea. ¿Escribir “Kill Bill” y lanzar un segundo álbum aclamado por la crítica como “SOS”? Es algo genial. SZA es la principal contendiente para la 66ª edición de los premios Grammy, con nueve nominaciones anunciadas el día de ayer.

“Kill Bill”, su himno de venganza envuelto en una balada de R&B, le valió nominaciones a grabación del año, canción del año y mejor interpretación de R&B. “SOS” también está nominado a álbum del año y mejor álbum de R&B progresivo. La ceremonia de 2024 será la segunda vez que SZA sea nominada a grabación, álbum y canción del año en una misma edición de los premios.

Y al igual que en la taquilla, “Barbie” se verá (y se escuchará) en los Grammy. La música de la exitosa película obtuvo 11 nominaciones, incluyendo cuatro de los cinco espacios en la categoría de canción de medios visuales.

Si hay una tendencia general en las nominaciones de 2024, es que las artistas femeninas superaron a sus homólogos masculinos. La mayoría de las principales nominadas son mujeres e incluyen superestrellas como Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo. Tanto en la categoría de disco como en la de álbum del año, el único hombre representado es Jon Batiste.

“Ver a las mujeres nominadas este año, y su cantidad, no fue una sorpresa, pero fue algo que me hizo feliz”, dijo el director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr. a The Associated Press. Mason jr. cree que la representación permite que el siguiente grupo de creadores mire a las nominadas y diga: “Tal vez a alguien le encantará lo que hago algún día, o tal vez tenga la oportunidad de expresarme o expresar mis pensamientos como esa persona”.

SZA, por supuesto, lidera la carga y también obtuvo nominaciones a mejor interpretación de R&B tradicional (“Love Language”), mejor canción de R&B (“Snooze”), mejor interpretación de rap melódico (“Low”) y mejor interpretación de dúo/grupo pop (“Ghost in the Machine”). La última canción tiene una colaboración de Phoebe Bridgers quien junto con Victoria Monét está empatada como la segunda artista más nominada con siete menciones. Monét también compite como mejor nuevo artista. AP