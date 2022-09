La serie "Friends" cumple 28 años

A-AA+

Era 22 de septiembre de 1994 cuando, en la televisión estadounidense, se transmitió el primer capítulo de una serie que marcaría a toda una generación: "Friends".

Por primera vez se retrataban las situaciones y conflictos que se viven al entrar a la edad adulta pero, sobre todo, mostraba una vida idílica donde se podía estar bien en una fabulosa ciudad y reunirse todos los días con los amigos a tomar café.

Han pasado 28 años de ese fenómeno y esta serie aún sigue generando emoción y expectativa en torno a sus protagonistas, y conquistando nuevas generaciones, gracias al streaming.

El último capítulo de la serie alcanzó una audiencia histórica de 52.5 millones de espectadores, tan sólo en Estados Unidos, cuando se transmitió, en 2004.

Con la llegada de las plataformas digitales y los servicios de streaming, las jóvenes audiencias se han topado con esta serie, y quedan enganchados de inmediato; un ejemplo es que, cuando Netflix aún tenía los derechos de su transmisión, es decir hasta 2019, diariamente se consumían en todo el mundo 16 millones de capítulos.

Sus protagonistas: Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc hicieron historia al ser el primer elenco que cobraba un millón de dólares por capítulo.

Dieciocho años después de que terminó la serie, ésta les sigue dando ganancias, ya que por un concepto de derechos ellos reciben 2% de las ganancias de retransmisión que percibe Warner, es decir, alrededor de 20 millones de dólares al año.

Todo lo que hagan sus protagonistas se vuelve viral en redes sociales.

Hace apenas dos semanas Jennifer Aniston y David Schwimmer, quienes dieron vida a la pareja de Rachel Green y Ross Geller en la serie, tuvieron una divertida interacción en Instagram, cuando la actriz compartió una historia de ella en la ducha con el mensaje: "Algo viene", haciendo alusión a su línea de productos para el cuidado del cabello, entonces David respondió con una imagen muy parecida a la de Jennifer, pero con la frase: "Una toalla, espero??", lo que generó más de un millón de me gusta en la publicación, ya que Aniston le respondió a su compañero diciéndole que si quería robarle la atención.

Después de años de espera por varias razones, desde coordinar las agendas de los protagonistas de "Friends" hasta realizar un guión que cuadrara a la perfección con las más de dos décadas que han pasado desde el final de la serie, también incluida la pandemia, en mayo del año pasado se pudo ver nuevamente reunidos a los intérpretes de Chandler Bing, Phoebe Buffay, Mónica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani, en un especial de HBO Max llamado "Friends: the reunion".

Según datos de TVision, la empresa que se ha encargado de medir la audiencia del especial, 29% de los hogares estadounidenses vio este programa, y la plataforma reveló que aumentaron los nuevos registros a partir de la premier.

Si se toma en cuenta que esta cifra sólo ha sido superada por el estreno de "Wonder Woman 1984", que alcanzó 32% de los hogares el día de su estreno (2 mil 300 millones de casas conectadas), a "Friends" no le fue nada mal en el nivel de audiencia.

En Rotten Tomatoes, el especial tiene un índice de aprobación de 65% basado en 20 críticas, con una puntuación media de 6.7/10.

Hasta la fecha "Friends" ha sido traducida a 18 idiomas y cuenta con 100 mil millones de reproducciones en plataformas.

La influencia que ha tenido "Friends" en la moda, a través de sus personajes femeninos, sigue muy fuerte en la actualidad, sólo basta ver cómo las nuevas generaciones de chicas buscan desde vestidos estilo boho que usaba Phoebe, o los mom jeans que con tanto estilo llevaba Mónica y prendas que replican el estilo sofisticado de Rachel, que lo mismo usaba una falda tartán con botas altas a una minifalda negra que combinaba con camisa y blazer.

La emblemática cafetería Central Perk ha sido replicada en varias partes del mundo, como en Dubai, la India, Londres, hasta en una exhibición de un museo en Warner Bros. Studio.

Actualmente la gente puede ir a San Francisco y visitar la exposición "The Friends Experience", donde pueden tomarse fotos en la réplica de escenarios como el departamento de Monica y Rachel o el de Chandler y Joey, la cafetería e incluso la fuente que aparece en la cortinilla de apertura de la serie.