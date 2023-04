"La Usurpadora", un musical estrictamente de los 90

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La única regla para encontrar las canciones que narrarían el romance de "La Usurpadora" ("La Usurpadora: The Musical") en su versión de película musical era volver a la década en la que la emblemática telenovela se estrenó: 1990. Ni más, ni menos.



"Queríamos tener música exclusivamente de los 90 y después teníamos que definir qué eran los 90", dijo el productor musical Sebastián Kyrs en una entrevista por videollamada con The Associated Pres.

"Traté de meter algunas canciones que eran post y no me dejaron, era una regla estricta eso de los 90, pero me parece bien, fue lindo tratar de encontrar las canciones que funcionaron al final".

La banda sonora de "La Usurpadora", disponible en plataformas musicales digitales, incluye temas que van del pop a la música tropical y el regional mexicano como "No podrás", "La vida es un carnaval", "Dame otro tequila", "Bidi bidi bom bom", "Con zapatos de tacón" y "Mala hierba", interpretadas por los protagonistas Isabella Castillo y Alan Estrada.

El filme, actualmente en cartelera en cines de México y Estados Unidos, también tiene actores de reparto de lujo como Susana Zabaleta, Jesús Ochoa, Alejandra Guzmán y Cecilia Toussaint, quienes también cantan, así como una actuación especial de Gabriela Spanic, protagonista de "La Usurpadora" original, estrenada en 1998.

"Yo feliz con la música, la música siempre ha sido parte de mí desde antes de nacer, vengo de una familia de músicos", dijo Castillo. "La película me recordó a mis viejos tiempos... extrañaba mucho cantar y lo necesitaba y Dios todo lo hace perfecto, te pone todas las piezas en tu vida de alguna manera cuando tienen que ser y como tienen que ser".

Castillo interpreta a Valeria, una joven de origen mexicano que trabaja en Las Vegas y se sorprende al conocer a una mujer rica llamada Victoria quien supuestamente está en rehabilitación y que se parece tanto a ella que podrían ser gemelas. Victoria le hace una oferta tentadora a Valeria: hacerse pasar por ella con su familia en México a cambio de mucho dinero.

Valeria necesita el dinero para un tratamiento médico paraa su abuela (Toussaint), pero se niega pues está en contra de engañar a la familia de Victoria. Sin embargo, Victoria la amenaza con reportarla con las autoridades migratorias y la obliga a seguir con la treta.

Al llegar a México, Valeria encaja perfecto con la familia de Victoria, quienes se sorprenden de que ella sea ahora una mejor persona sin el mal humor de Victoria, incluyendo a su supuesto esposo Carlos Daniel (Estrada) y a doña Inés (Zabaleta), su suegra.

"Para mí era importante contar una historia de una mujer reconectando con su país y aprovechar esto para dar a conocer nuestro país, nuestra cultura al mundo", dijo el director Santiago Limón.

Para Limón retomar un género como el cine musical -que casi no se hace en México a pesar de haber sido muy popular en la Época de Oro del cine mexicano- fue todo un desafío.

"No se hacían películas así desde hace 70 años, ese era el reto", dijo. "Es mucha preparación y mucho rigor, que luego nos falla eso y en el musical no te puede fallar el rigor".

Doña Inés vive en la película un reencuentro con un viejo amor con el que ha estado distanciada por décadas, pero a quien necesita para mantener el legado tequilero de su familia.

"Creo que las cosas que no acabaron de concluir siempre se te quedan en el corazón", dijo Zabaleta. "No hay edades para el amor y sobre todo para volverse a encontrar y reencontrar el amor, ¡qué rico!".

El actor estadounidense Shane West interpreta a Chad, el amante de Victoria en Estados Unidos, que vive entre autos de lujo y botellas de champán. "La Usurpadora" es su primera película rodada en México y su primer musical.

"Estaba muy nervioso... Por suerte mi personaje hablaba inglés", dijo. "Chad es Chad. Es un poco cretino pero así es él, es real".

En la banda sonora participaron integrantes de La Santa Cecilia y también músicos como Daniel Galindo y Pepe Ortega. Para Krys fue una oportunidad volver a estar en contacto con canciones con las que trabajó al comienzo de su carrera.

"Trabajé en 'Mi tierra' de Gloria Estefan como asistente, trabajé en 'Dame otro tequila' de Paulina Rubio, había trabajado como asistente en el disco que tenía 'Vuelve' de Ricky Martin; fue lindo ya como productor visitar estas canciones", dijo Krys, quien está especialmente orgulloso de la versión de "No podrás" del filme, pues es muy diferente de la popularizada por Cristian Castro, presentada ahora como un bolero danzón.

Krys, quien en su larga trayectoria ha colaborado con artistas como Elvis Costello, Juanes, Carlos Vives y Alejandro Sanz, no lo dudó dos veces cuando le ofrecieron participar en el musical.

"La razón por la que le dije sí al proyecto es que cuando empecé en mi carrera uno de mis primeros trabajos fue (supervisar) el doblaje de la telenovela 'Corazón salvaje' del español al inglés", dijo. "A la segunda semana del doblaje ya estábamos todos los que trabajábamos en el estudio hooked (enganchados), estábamos todos obsesionados con 'Corazón salvaje' y ver qué pasaba en el próximo episodio".