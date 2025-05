La verdad detrás del divorcio de Alexander Acha y Christiane Burillo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Yo no soy la chica de humo", con esta frase Christiane Burillo, la primera esposa del cantante Alexander Acha, y de la cual se separó en 2009 a tan solo 6 meses de haberse casados, compartió un mensaje sobre lo que piensa de su ex, algo que resulta extraño, pues la separación se dio hace 16 años y el cantante tiene una vida familiar plena desde hace mucho tiempo.

Burillo se lanzó contra el cantante, posteó una foto del día de su boda y dijo que en ese momento Acha no supo aprovechar el potencial que tenía, pues podría haber sido el próximo Luis Miguel, ya que tiene una gran voz, es atractivo y heredó el romanticismo de su padre.

Sin embargo, la ex del cantante lamentó que Alexander no pudo soltar el eco de su padre Emmanuel, por lo que ella no aguantó esa actitud poco valiente que tuvo su entonces esposo, y por ello, dice, se separó de él.

"Me separé de Alexander Acha cuando entendí que no podía salvar a alguien que aún vivía a la sombra del sol de otro. Él tenía todo para ser el próximo Luis Miguel -voz, porte, romanticismo heredado— pero no pudo soltarse del eco de su padre Emmanuel. Y yo... yo no vine a ser eco de nadie. No me casé con una promesa, me casé con un hombre. Tal vez mi primo alemántzin? Pero las promesas pesan más que el amor cuando uno no se atreve a ser libre", se lee en la primera parte de su mensaje.

Alexander Acha y Christiane Burillo se casaron en 2008 tras dos años y medio de noviazgo, tuvieron una boda civil en Guadalajara y una ceremonia religiosa en Cancún, la unión se dio en 2008 tras dos años y medio de noviazgo.

Christiane recuerda que quería formar un hogar junto a Alexander, que lo amó y que creyó en su música, sin embargo, tuvo que soltar esa relación, y menciona la importancia que tuvo en ese momento una amiga, quien la impulsó a abrir los ojos.

"Yo no soy la chica de humo, aunque muchos así me llamaron. Fui la mujer que lo amó, la que creyó en su música, la que quiso formar un hogar en medio de una industria de espejos. Y no estuve sola. Nuria, mi pelirroja adorada, mi mejor amiga en Los Ángeles, quien escribía para ¡HOLA!, fue quien me recordó que a veces el amor más grande es el que se suelta. Ella me enseñó que una mujer no se pierde en la vida de un hombre, sino que brilla con su propia luz", se lee.

Finalmente, Christiane Burillo aclara que no le guarda rencor al cantante, desea que rehaga su vida y que se atreva a cantar "su propia canción".

"Hoy no hay rencor. Solo aprendizaje. Porque como dije una vez: "No he aprendido tanto del amor al querer... como al perdonar. Y lo único que deseo, con toda el alma, es que Alexander rehaga su vida. Que sea feliz. Que por fin se atreva a cantar su propia canción".

Alexander Acha está casado con María Rojo de la Vega desde 2013, tienen tres hijos: Mikel, Kiara y André, quienes fueron presentados recientemente en el programa "Juego de Voces", donde Alexander no sólo demostró su talento, sino que abrió su corazón, presumió a su familia y le leyó una carta a su padre en la que le agradece lo que hizo por él en el pasado cuando atravesaba una crisis.