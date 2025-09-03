Lady Gaga estrena video en Xochimilco bajo la dirección de Tim Burton

logo pulso
Por AP

Septiembre 03, 2025 07:40 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una de las sorpresas que ha traído el 2025 es un video estrenado el miércoles de Lady Gaga filmado en Xochimilco, México, y dirigido por Tim Burton.

El video oficial de la canción "The Dead Dance", de su álbum "MAYHEM", se desarrolla en la brumosa y tenebrosa Isla de las Muñecas, uno de los sitios más populares de los canales de Xochimilco.

Xochimilco es una zona lacustre al sur de la Ciudad de México, acondicionada desde tiempos prehispánicos con un sistema único de canales y chinampas. Las chinampas, o islas artificiales, creadas con técnicas ancestrales para su explotación como campos de siembra, vivienda y pequeñas fincas, están rodeadas de canales transitados por barcas de remo conocidas como trajineras. En la actualidad es también uno de los sitios turísticos y ecológicos de la ciudad.

Una de esas chinampas es célebre por tener muñecas viejas y deterioradas, colgadas de árboles y cercas, conocida como Isla de las Muñecas. Según los relatos populares, fueron colocadas por Julián Santana Barrera, un antiguo habitante de la isla, que consideraba que las muñecas le daban protección.

Gaga y Burton realizaron otras importantes actividades este año en México. La cantautora neoyorkina comenzó su gira Mayhem en abril en la capital, mientras que el cineasta californiano inauguró una exposición de su obra y dio una clase magistral en un panteón de la ciudad en junio.

