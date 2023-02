Lady Gaga o Rihanna, las canciones por las que se disputan el Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La ceremonia anual más importante del cine, los Premios Oscar, están cada vez más cerca. Será el 12 de marzo cuando los actores y creadores de las películas más reconocidas de la industria en el último año llegarán con la esperanza de recibir un reconocimiento.

Por su labor las nominaciones incluyen no sólo actores y directores sino también guionistas, sonidistas, diseñadores de vestuario, fotógrafos, músicos y cantantes, como es el caso de Rihanna y Lady Gaga que este año están nominadas en categoría mejor canción original.

Estas son las canciones por las que las cantantes se disputan la estatuilla del Oscar.

"Lift Me Up". Rihanna

Junto a Ludwig Göransson y Ryan Coogler la cantante de 35 años de edad realizó el tema principal de la cinta "Black Panter: Wakanda forever", lo cual significó su regreso a la música después de varios años de descanso.El tema es un homenaje al actor protagonista de la cinta de Marvel, Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 debido al cáncer de colon."Mantenme a salvo, necesitamos amor, necesitamos luz", dice la letra de la canción que es parte de la historia en la que también participan mexicanos como Tenoch Huerta y Mabel Cadena.Se dice que en un principio Rihanna fue convocada para dar vida a Ramonda, la nueva líder de Wakanda tras la muerte de T’Chala (Boseman), pero la intérprete de "Umbrella" prefirió sólo hacer el homenaje con su música.Con la presentación de Rihanna en esta edición de los Oscar sería la segunda vez que se sube a un escenario tras su regreso y después de presentarse en el Súper Bowl, donde anunció su nuevo embarazo."Hold My Hand". Lady Gaga

En representación de un clásico del cine está Lady Gaga con esta canción incluida en "Top Gun: Marevick", una versión moderna de "Top Gun" que en los años 80 que le dio fama internacional a Tom Cruise.La cantante de 36 años tenía el reto de superar al icónico tema de Berlín "Take my breath away", que en su momento caracterizó el amor entre Pete (Cruise) y Charlotte (Kelly McGIllis). Ahora, sin la participación de McGIllis y un nuevo elenco en representación de la nueva generación de aviadores, Gaga dio un tema moderno que representara la historia.Ya antes Gaga ha estado en una ceremonia de los Premios Oscar cuando ganó esta misma categoría por "Shalow" el tema principal de la cinta de 2018 "A Star Is Born". En 2019 subió al escenario para interpretarlo junto a Bradley Cooper.