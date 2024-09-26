LADY GAGA, REPARTIDORA DE PALOMITAS DE MAÍZ EN UN CINE
LADY GAGA SORPRENDIÓ A LOS ESPECTADORES DE UN CINE DE LOS ÁNGELES DONDE SE PROYECTABA “JOKER: FOLIE À DEUX”, EL NUEVO FILME DE TODD PHILIPS QUE PROTAGONIZA JUNTO CON JOAQUIN PHOENIX, REPARTIENDO BOLSAS DE PALOMITAS DE MAÍZ (POPCORN). EL VIDEO DEL MOMENTO EN EL QUE ENTRA EN LA SALA CINEMATOGRÁFICA CARGANDO CON LOS PAQUETES Y LUEGO ENTREGÁNDOLOS EN MANO O LANZÁNDOLOS AL PÚBLICO, REPRODUCIDO POR MEDIOS COMO LA REVISTA ROLLING STONES, SE HIZO VIRAL.¡DISFRUTEN DEL MALDITO ESPECTÁCULO!”, GRITÓ ANTES DE QUE COMENZARA LA FUNCIÓN LA CANTANTE.
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EFE
La empresa deberá pagar 71,5 mdd en daños y perjuicios por uso no autorizado del nombre y la imagen del grupo de pop