Lady Gaga y su impactante show en Singapur

Singapur, 18 may (EFE).- La polifacética Lady Gaga desplegó este domingo en Singapur su faceta más gótica y teatral ante 50 mil personas en un concierto que forma parte de su gira mundial Mayhem Ball y que marca el regreso de la estrella del pop estadounidense a Asia.

Un abarrotado Estado Nacional acogió hoy el primero de los cuatro conciertos de la neoyorquina en la ciudad Estado, que suponen su única parada en Asia, después de triunfar en México, el festival californiano de Coachella y en Rio de Janeiro, donde en la playa de Copacabana congregó a más de 2 millones de personas.

"Ha sido mi sueño desde que era muy joven", explicó a EFE a las puertas del estadio un treinteañero de Shanghái (China) que ha viajado expresamente a Singapur para el concierto junto a un grupo de amigos.

Una pareja gay de Filipinas revela por su parte que además de su música admiran de Lady Gaga su compromiso con la "igualdad" y el colectivo LGTBI+, por lo que no han dudado en cogerse unos días de vacaciones para asistir al show.

Un público variopinto de todas las edades y entre los que muchos optaron por un vestuario en honor a Gaga, copiando en algunos casos los diseños que luce en su espectacular show.

Singapur ha recibido con los abrazos abiertos a la estrella del pop de 39 años, que no actuaba en la nación del Sudeste Asiático desde 2012, cuando presentó su show Born This Way.

En los últimos días se han organizado fiestas en los más famosos clubs de la ciudad, espectáculos de luces en la turística Marina Bay Sands y restaurantes dedican menús inspirados en la cantante de "Poker Face".

Según analistas consultados por la publicación local Bussiness Review, los cuatro conciertos de la ganadora de 14 Grammy, dos Globos de Oro y un Oscar podrían reportar a la próspera Singapur hasta 190 millones de dólares estadounidenses en diferentes sectores como el del entretenimiento y turismo.

Las autoridades de Singapur han negado, sin embargo, que se hubiera firmado un contrato de exclusividad para que Lady Gaga no actuara en ninguno otro sitio de la región, como sí que hicieron en 2024 con Taylor Swift, que consiguió atraer a más de 300.000 visitantes.

El show, cuyas entradas oscilan entre los 148 y 348 dólares de Singapur (110 y 270 dólares estadounidenses), comenzó con un sangriento Bloody Mary. Toda una declaración de intenciones que anticipaba por donde iban a ir los derroteros: una vuelta a la Lady Gaga más gótica y más teatral .

Desde un escenario que simulaba un enorme palacio neoclásico, la neoyorquina repasó su álbum Mayhem, lanzado en marzo, y que contiene éxitos como "Abracadabra", con el que la cantante ha vuelto a subir de nuevo al olimpo del pop mundial más bailable.

Durante dos horas de espectacular show, en el que no falta el rojo sangre, las calaveras y lo sueños, la cantante, compositora y actriz repasa también los temas más conocidos de sus repertorio como "Alejandro" o "Judas" y termina en honor a sus monstruos con "Bad Romance".

Lady Gaga, además de una capacidad vocal impecable, exhibe en este Mayhem Ball su faceta musical más polifacética y toca la batería, la guitarra y el piano.

Tras Singapur, la cantante y su espectáculo viajarán a EEUU como parte de una gira que la llevará también a Europa y que concluirá en diciembre en Australia.