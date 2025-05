Laisha Wilkins critica manejo político tras asesinato en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado 20 de mayo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, comunicó el asesinato de dos integrantes de su equipo.

El incidente tuvo lugar en la colonia La Moderna, alcaldía Benito Juárez, sobre Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades de la capital del país.

Las víctimas fueron identificadas como Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno, y José Muñoz, coordinador general de asesores del gabinete.

Este ataque ha generado una ola de reacciones en distintos sectores, tanto políticos como ciudadanos. Entre ellos se encontró la actriz mexicana Laisha Wilkins, quien expresó su rechazo a la manera en que algunas autoridades han abordado el hecho.

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), Wilkins lamentó el suceso y criticó la utilización del caso en discursos políticos.

"Usan hasta a sus muertos para enriquecer su discurso", escribió.

Este mensaje fue publicado luego de las declaraciones realizadas por Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, quien declaró que "quisieron generar una crisis en nuestro gobierno, que no lo vamos a permitir (...) Estamos consternados, pero firmes. Ximena y José dieron su vida por la transformación".

Ante ello, Wilkins respondió que, en su opinión, la narrativa oficial intenta aprovechar el dolor de los familiares y colegas de las víctimas para fortalecer una posición política.

"Son miserables, no respetan nada, ni el dolor, ni el momento, nada. Adaptan todo a su beneficio. Ahora intentan integrar dos niños héroes más. No, no se confundan, Ximena y Pepe no dieron su vida por México, los ASESINARON", finalizó.