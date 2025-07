Lalo Salazar se pronuncia sobre la ruptura con Laura Flores

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- A poco más de un mes de que su relación con Laura Flores terminara, el periodista Lalo Salazar habla del noviazgo que compartió con la actriz y niega que las especulaciones, por medio de las que se dijo que ella lo persiguió con un objeto punzocortante, sean verdad.

La actriz dio a conocer la noticia de su ruptura a inicios de junio y, desde ese entonces, el comunicador de Televisa prefirió evitar cualquier tipo de declaración, hasta que, este fin de semana, fue captado por "Venga la alegría" en una cobertura que estaba realizando en las calles de la CDMX.

Y, aunque el principio, se mostró reacio a responder a los cuestionamientos, finalmente, Salazar se refirió al sentimiento que lo unió a Laura, la que afirma le enseñó mucho, por lo que, todavía hoy, le guarda gran estima.

"Se acabó, pero la quiero mucho, aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona y profesional; cuando se acaba, uno se pone triste, pero estoy seguro de que le va a ir muy bien", destacó.

Salazar negó que sea cierto, como se dijo en las últimas semanas, que la ruptura se haya debido a una reacción violenta de la actriz, mientras se encontraban cenando en un restaurante, donde lo habría amenazado con un objeto punzocortante.

"No, no, no, nada de eso, eso es mentira", precisó.

También desestimó la versión de Flores, a través de la que afirmó que él era quien había tomado la decisión de acabar con su relación y, finalmente, le envió un mensaje de agradecimiento por el tiempo que compartieron.

"No, los dos llegamos a un acuerdo; pero sí decirle a Laurita que aprendí mucho con ella", expresó.