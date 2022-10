Las 10 celebridades de Marvel y DC con una gran fortuna

A-AA+

Desde que las películas de superhéroes comenzaron a tener protagonismo en el mundo del cine, no sólo se convirtieron en fuentes de altos ingresos, también han catapultado o rescatado las carreras de sus actores, elevándolos a la categoría de superestrellas haciéndolos conocidos e idolatrados en prácticamente todo el mundo, he aquí algunos ejemplos.

Marvel

1.- Robert Downey Jr.: A pesar de ser uno de los mejores actores de su generación, su adicción a las drogas y sus constantes visitas a prisión estaban terminando con su carrera, lo que hizo que ningún productor quisiera trabajar con él, hasta que en 2007 fue elegido para interpretar Iron Man, cuya película fue estrenada un año después con gran éxito y regresando a la jugada a este actor que en la actualidad es uno de los mejor pagados, por la primer película de "Iron Man" tuvo un salario de 150 mil dólares, en "Avengers" subió a 50 millones de dólares, pero ya para "Avengers: infinity war" cobraba 75 mdd más regalías, en la actualidad su fortuna se estima en más de 300 mmd.

2.- Samuel L. Jackson: No es precisamente un Vengador, pero sí pertenece a la saga como parte de la corporación de élite "S.H.I.E.L.D.", interpretando el papel Nick Fury, por estas participación recibió entre 4 y 6 mdd, que se sumaron a su ya cuantiosa fortuna que en la actualidad asciende alrededor de 250 mdd, colocándolo como uno de los actores más cotizado de Hollywood, pero hay que tomar en cuenta que a sus 73 años de edad él ya es toda una leyenda.

3.- Chris Hemsworth: A pesar de ya tener un trayectoría medianamente reconocida en su natal Australia, Chris decidió mudarse a Estados Unidos para hacer crecer su carrera, aunque sus primeros trabajos pasaron sin pena ni gloria, cuando se hizo del protagónico de la película "Thor" en 2011 el panorama cambió; su salario en esta primera cinta fue de 150 mil dólares, pero el film fue un éxito en taquilla tras recaudar 449.3 mdd, esto hizo que en la siguiente parte de esta historia "Thor: Ragnarok y Avengers: Infinity War", cobrara 15 mdd por cada una, ganó 20 mdd por "Thor: Love and Thunder", en la actualidad su fortuna se calcula en 130 mdd aproximadamente.

4.- Scarlett Johansson: Su carrera es una de las más exitosas entre los superhéroes de Marvel, cuando el personaje de Black Widow llegó a sus manos para una pequeña participación en "Iron Man 2", ya había recibido nominaciones a los premios BAFTA y a los Golden Globes, pero definitivamente el estar al lado de Tony Stark elevó su carrera a otro nivel, para este film cobró 400 mil dólares; para la primer película de "Avengers" ya cobró 6 mdd, su despedida del Universo Marvel con el film "Black Widow" fue con un pago de 20 mdd; la revista Forbes calcula su fortuna en un total de 165 mdd.

5.- Chris Evans: Este actor ya había incursionado en el mundo de los superhéroes, al interpretar a la Antorcha Humana en Los 4 Fantásticos (2005) y su secuela "Los 4 Fantásticos y Silver Surfer" (2007), pero comenzó a ser más reconocido cuando aceptó el papel de Steve Roger en la película "Captain America: The First Avenger" (2011), donde tuvo un salario de 300 mil dólares, pero ya para filmes como "Vengadores: Infinity War", "Capitán América: Civil War" y "Vengadores: Endgame", cobró 15 mdd por cada una, es por eso que se calcula que tenga alrededor de 100 mdd como patrimonio.

DC Comics

1.- Dwayne Johnson: Este actor acaba de debutar en el universo de DC con el estreno de la película "Black Adam", un antihéroe que tiene una larga enemistad con Shazam, pero el tener a La Roca en esta historia no le salió nada barato al estudio, porque tuvo que pagar entre 20 y 22 mdd por su participación en el film, lo que se sumó a su cuantiosa fortuna que se calcula en 800 mdd; anualmente percibe alrededor de 100 mdd entre trabajos en cine y patrocinios.

2.- Will Smith: A pesar de que sólo participó en una película de DC Comics, "Escuadrón Suicida" donde interpretó a Tiro Mortal, no se sabe bien a cuánto ascendió su salario en este film, pero según el portal Mundiero, el actor percibe 3,750,000 mdd al mes, lo que da un aproximado de 45 mdd al año, haciendo que su fortuna asciende a 350 mdd aproximadamente.

3.- Ben Affleck: La fortuna de este actor asciende a los 150 mdd, los cuales fueron generados por sus trabajos como actor, productor y guionista, pero cuando le tocó dar vida a uno de los personajes principales de DC, "Batman", llegó a cobrar alrededor de 10 mdd por cada una de las películas donde aparece este personaje, "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Escuadrón Suicida" (2016), "Liga de la justicia" (2017) y "Aquaman 2".

4.- Henry Cavill: Este actor brutánico había realizado muchos trabajos secundarios antes de que llegará "Superman a su vida", el cual interpretó en las películas "El hombre de acero" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Justice League" (2017) y "Zack Snyder's Justice League" (2021), recibiendo 300 mil dólares por la primera entrega, pero con las regalías alcanzó a cobrar 14 mdd, pero se ha mantenido en secreto lo que cobró por las que siguieron, aún así su fortuna asciende a 41 mdd según reportó Celebrity Net Worth.

5.- Gal Godot: A pesar de que participó en una saga también muy popular como Rápido y Furioso, la actriz israelí alcanzó verdadera fama cuando interpretó por primera vez a la "Mujer Maravilla" en 2016, como parte del film "Batman vs. Superman: el origen de la justicia" (2016), tuvo tan buena aceptación su personaje que tuvo su propia película "Wonder Woman" (2017), a la cual le siguieron "Justice League" (2017), y "Justice League: Snyder Cut" (2021), por las cuales cobró 300 mil dólares, pero en la última película como la heroína amazona "Wonder Woman" 1984 (2020) la actriz negoció un salario de 10 mdd, lo que aumentó su fortuna a 30 mdd.