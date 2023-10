Las 5 polémicas del nuevo álbum de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Uno de los cantantes más mediáticos del momento sin duda es Bad Bunny, y lo demostró con el lanzamiento de su álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

Y es que, a unas horas del estreno, se cayó la plataforma de Spotify por el número de usuarios que pretendían descargar el más reciente material discográfico del "conejo malo".Pero además de las fallas en Spotify por el nuevo álbum de Bad Bunny, las redes sociales estallaron con memes y opiniones respecto al tracklist de 22 canciones. Tanto, que en X sigue en tendencia el apodo del puertorriqueño, esto tomando en cuenta que el álbum se lanzó desde la noche del jueves 11 de octubre.5 polémicas del nuevo álbum de Bad BunnyUsuarios de redes sociales pudieron percatarse de ciertos detalles en las letras de las canciones de Benito Martínez, lo que a su vez desató una ola de críticas.Su look en el video de "MONACO"Cuando Bad Bunny logró que su música se estableciera en las listas de popularidad globales, tenía un estilo peculiar. Se dio a conocer al mundo con la cabeza casi rapada.Por lo que, en este nuevo material, sus fans recordaron los inicios en la música del "conejo malo", y es que en su video de "MONACO" luce con un corte de cabello parecido al que tenía cuando se hizo famoso.Este "pequeño" detalle se hizo tendencia en X, ya que miles de usuarios usaron la frase "Bad Bunny se ha rapado".Cabe destacar que la mención al piloto mexicano Sergio Pérez, también encendió los comentarios en las redes.Indirecta a J Balvin en "Thunder Y Lightning"Bad Bunny encendió una nueva polémica que involucra a un cantante del género urbano, y es J Balvin.En una parte de la canción "Thunder Y Lightning" menciona lo siguiente: "Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin. Ustedes me han visto, todos mis temas están charting. Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin".Al respecto, J Balvin respondió a la "tiradera" de Bad Bunny por medio de un live en sus redes sociales y dijo que le extraña "la vuelta" porque ellos siempre se han llevado bien, y consideró que Benito es una buena persona. Además, le externó buenos deseos en su carrera.Mención a la fan que le tiró el celularEn el primer mes del año, Bad Bunny protagonizó un escándalo al ser señalado de "arrogante" por arrojar el celular de una fan.Incluso se rumoró que enfrentaría cargos legales por el hecho si no se disculpaba públicamente. Y es que la chica fue objeto de burlas y amenazas por el fandom de Benito.Pues ahora, en su canción "Nadie sabe" revivió la polémica con la frase: "Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular. A los reales por siempre los voy a amar".Nuevamente los usuarios aprovecharon la ocasión para hacer memes.Mención a su exnovia Gabriela BerlingeriLos fans del puertorriqueño saben que Benito suele hacer indirectas en sus canciones, algunas dedicadas a su exnovia Gabriela Berlingeri.Y este nuevo material discográfico no fue la excepción, pues en una de las estrofas de la canción "ACHO PR" menciona lo siguiente: "Gracias Dios cumplí todo lo que soñaba en la escuela, Gracias Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela".Las colaboraciones en sus cancionesLos fans de Bad Bunny "enloquecieron" con las colaboraciones de artistas como Feid y Young Miko. Varios usuarios en redes sociales comentaron que los artistas que figuran en el nuevo álbum fueron los indicados.