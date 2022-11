Las canciones del Mundial; las 5 más recordadas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El máximo certamen de fútbol en todo el mundo se encuentra cada vez más cerca de comenzar, el Mundial de futbol.

Qatar como sede se vio enfrascado en muchas polémicas desde la determinación de la FIFA al otorgarle el torneo a un país sin tradición futbolística.

Pero uno de los temas que llamó la atención fue la canción oficial de este mundial "Tukoh Taka", que no ha causado tanto revuelo como otras ediciones, por ello te mostramos una lista con las 5 mejores canciones, oficiales o no oficiales de los mundiales. "Waka Waka" (Sudáfrica 2010)

Para muchos seguidores del futbol, el último gran mundial por los partidos que se dieron, y las figuras que triunfaron, pero la identidad del mismo no hubiese estado completa sin la participación de Shakira con la canción "Waka Waka" que se convirtió en un himno del fútbol más allá de solo ser el tema oficial de Sudáfrica. De hecho, de acuerdo con declaraciones de Gerad Piqué quien aparece en el video de la canción, conoció a Shakira durante las grabaciones, quienes actualmente han terminado su relación en medio de polémica.

"La copa de la vida" (Francia 1998)

Sin duda uno de los temas más recordados es de otro latino, en esta ocasión Ricky Martin con "La copa de la vida", que puso a bailar a más de uno con sus versiones en inglés y español, con los ritmos representativos del puertorriqueño nacionalizado español.

"Wavin Flag" (Sudáfrica 2010)

Pero en el primer mundial realizado en África no solo hubo un tema icónico sino dos, el creado por Coca-Cola con los tintes emotivos de la publicidad de la marca, se convirtió en el tema no oficial preferido de los fans.

"World in motion" (Italia 1990)

Del grupo creado a partir de Joy División, New Order cambió un poco sus tonos oscuros y con ello logró hilvanar grandes éxitos comerciales, entre ellos el tema no oficial del mundial de 1990 realizado en Italia.

"Un'estate Italiana" (Italia 1990)

Ese mismo mundial Giorgio Moroder coescribió la canción oficial del mundial europeo, conocido a esa altura por éxitos como "Love to love you baby", "I feel love" y "Lady Lady", ocasionando que la canción del mundial.