Las controversias de Jesucristo en el cine

A-AA+

En esta lista figuran algunas de las controversias más famosas, incluyendo la vez en que Jesucristo combatió a una legión vampiresca.

"LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO"

Fue una película que al director Martin Scorsese le llevó casi dos décadas en concretarla, desde que leyó la novela original de Nikos Kazantzakis.

En el libro "Scorsese por Scorsese", confeccionado con base en entrevistas, el realizador cuenta su decisión de hacer a un Jesucristo humano que no muere en la cruz, sino que vive en el pueblo, se casa, tiene hijos y fallece varias décadas después.

"Me sentí identificado: este era un Jesús con el que podías sentarte a charlar, cenar o tomar algo. Aún en los evangelios, los fariseos y saduceos se quejan de cómo él se dedica a comer y beber y lo acusan de salirse de la tradición de profetas como Juan el Bautista que se arrojaban al desierto en ayunas y se abstenían de mezclarse con comerciantes y prostitutas. Eso me daba la impresión de un Jesús muy humano", relata en el libro.

Mientras los estudios no la querían inicialmente, las distribuidoras y cadenas exhibidoras en EU decían que por ningún motivo la programarían si es que algún día se filmaba, pues no deseaban un fracaso ante el público.

Finalmente, la cinta se realizó con Willem Dafoe como protagonista y, cuando se proyectó en Nueva York en 1988, la gente se reía en escenas como cuando Jesucristo pregunta por qué debía poner la otra mejilla cuando le pegaran. Ahí supo Scorsese que había hecho un buen trabajo.

En varios países fue enlatada ante la presión de grupos religiosos que la consideraron de mal gusto; en México apenas y se proyectó. La película salió en formato casero en 1999 y la colocaban en la parte baja de los estantes para no ser vista.

"JESÚS DE MONTREAL"

A Daniel, un joven actor, lo contratan para hacer una versión renovada de la pasión en los jardínes de la Basílica de Montreal, siendo elegido también para representar a Jesús.

Comienza entonces un paralelismo entre la vida del artista y la del nazareno, como el ir buscando al talento, que se van convirtiendo en sus discípulos y el exacerbando el odio de algunos hacia él.



El realizador Denys Arcand hace una crítica a la sociedad con su egoísmo y mezquindad, los falsos ídolos y la hipocresía eclesiástica.

La cinta franco-canadiense ganó en Cannes y fue nominada al Oscar en la categoría de Lengua Extranjera.

"LA PASIÓN DE CRISTO"

Mel Gibson se la jugó con lo que algunos llamaron morbo, para mostrar las últimas doce horas de vida del Mesías.

Representantes eclesiásticos sugirieron a los padres no llevar a sus hijos pequeños a verlo, porque había un exceso de sangre y violencia hacia Jesucristo, aunque aprobaban las imágenes porque dicen, así fue como sufrió hace más de 2 mil años.

"ULTRACRISTO"

Una comedia hecha en 2003 que pasó desapercibida al llegar a video directamente.

Jesús es enviado de nueva cuenta a la Tierra, específicamente Nueva York, para comenzar una nueva etapa 2 mil años después de la crucifixión.

El problema es que los jóvenes no le hacen caso y entonces, siguiendo un consejo de mercadotecnia, decide confeccionarse un traje de látex y se define como un luchador contra el pecado.

Dios no lo aprueba y se enoja, pero mientras pasa eso, el anticristo que está enfundado como comisionado de parques, comienza a hacer de las suyas.

"JESUCRISTO, CAZADOR DE VAMPIROS"

No hay mucho que decir de este filme para video de 2001. Sólo agregar que al más puro estilo de Gokú, el Mesías utiliza todas las técnicas karatecas para derrotar a sus oponentes, previo corte de cabello para pasar desapercibido en la sociedad moderna.