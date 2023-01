Las polémicas alrededor del regreso de RBD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- RBD, quienes alcanzaron la fama en el año 2000, citaron esta noche a sus fans de distintas latitudes del mundo a estar pendientes de su página oficial, pues harán un importante anuncio sobre su esperado reencuentro.

Los miembros principales de la telenovela "Rebelde", que integraron el icónico grupo musical, han emocionado a sus fanáticos desde finales del 2022, compartiendo fotografías de reuniones y videos de sus mejores épocas, mismas con las que revelaron que se reunirían nuevamente a más de 15 años de haberse separado.

Sin embargo, la emoción por ver a los seis famosos juntos, se terminó para sus fans, cuando se anunció que Alfonso Herrera no participaría en este proyecto. De acuerdo con las propias declaraciones del actor, se encuentra muy enfocado en sus proyectos televisivos y de cine, por lo que volver a los escenarios no es forma parte de sus planes. Esta no es la única polémica que ha rodeado a los intérpretes de "Sálvame" y aquí te contamos algunas.

Poncho y la supuesta cantidad millonaria por su regreso

Una revista de circulación nacional aseguró que el intérprete de Miguel Aranago se sentía avergonzado de haber saltado a la fama como cantante juvenil y aunque sí fue contactado para unirse al tour de la banda, pidió una fortuna por su regreso.

Además, habría minimizado a los fans que lo llevaron a ser reconocido mundialmente, asegurando que no les debía nada. El propio Poncho desmintió esta información y mediante varios mensajes en sus redes sociales destacó que su pasado profesional lo llena de orgullo.

Actualmente el actor participa en una nueva serie para la plataforma de Netflix dirigida por Zack Snyder, y se mantendrá alejado de los escenarios para decepción de la fanaticada de la serie el grupo musical.

El embarazo de Maite Perroni

A inicios de este 2023, la cantante y actriz anunció que se convertiría en madre junto a su esposo, el productor Andrés Tovar. Aunque su embarazo fue muy bien recibido por la mayoría de sus fans, también hubo quienes se preocuparon de que los planes de la banda se vieran interrumpidos por la maternidad de Maite.

Y es que recordemos que en 2020, Anahí, Maite, Christian y Cristopher ofrecieron un concierto virtual a sus fans, sin embargo, Dulce no pudo estar presente ya que en ese momento se encontraba en la dulce espera de su hija, lo que hizo imposible que se integrara.

RBD elimina todo rastro de Poncho

A pocas horas de que se oficialice el regreso de la banda, los fans se han percatado de un raro detalle, y es que en las fotografías que algunos de sus integrantes han compartido no aparece la imagen de Alfonso Herrera, lo que más ha llamado la atención es que las imágenes no son recientes; sino de sus mejores años juntos.

Esta rara situación ha hecho crecer las especulaciones de que en realidad Poncho y sus excompañeros no quedaron en buenos términos, aunque otros más creen que se trata de un tema de derechos de imagen. En cualquiera de los dos casos, los fans han pedido que no recorten las fotografías ya que el intérprete de Miguel Arango es una parte importante de la banda.