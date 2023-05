Laura Flores regresa a la soltería; se divorcia por quinta ocasión

A-AA+

"¡No hay quinto malo!", expresó en 2020 Laura Flores cuando dio a conocer que se casaría por quinta ocasión con su entonces novio Matthew Flannery, con quien se unió legalmente y por la iglesia; a través de sus redes, la actriz informó que tras cuatro años juntos ponen punto final a la relación de pareja.

A finales de 2022, la actriz se mostró devastada por la salud de su esposo, quien se encontraba hospitalizado por padecer inmunodeficiencia común variable, enfermedad que produce que los propios tejidos del cuerpo, a través de autoanticuerpos, ataquen y destruyan las células sanguíneas como los glóbulos blancos, que se encargan de proteger al cuerpo humano de las posibles infecciones que puede contraer, destruyendo a las bacterias y los virus que la causan.

La actriz indicó en ese momento que desde que se casó con Flannery en 2019, su esposo había sido hospitalizado en tres ocasiones, debido a que sufría de dos tipos de insuficiencia: hepática y pancreática.

Meses después de la esta crisis, Laura Flores se la pasó en hospitales, primero por dos cirugías a las que se sometió, y después porque su hijo Alex tuvo una emergencia médica; en todo este proceso no fue vista con su esposo, sino sola, y tampoco hablaba de él en sus transmisiones en vivo que suele hacer con sus fas.

Laura Flores suma cinco matrimonios y cinco divorcios, en esta ocasión la protagonista de "Piel de otoño" enfatizó en su mensaje que desde hace unos meses está divorciada de Matthew Flannery, a quien respeta y con quien espera seguir teniendo una amistad, pues aseguró que fue un buen amor que no podrá olvidar jamás.

"Amigos por este medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a ésta triste decisión por mutuo acuerdo. Matt siempre contará con mi respeto y apoyo y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos. Matthew y yo siempre seremos amigos incondicionales. Por que fuimos una parte importante el uno del otro, por que un buen amor jamás se olvida, nos unimos con respeto, y nos separamos con respeto. Les pido su comprensión, nos mantendremos al margen de comentarios sobre este tema por común acuerdo, así que no habrá declaraciones de ningún tipo. Los abrazo con mucho amor", se lee.

Primero, Laura Flores estuvo casada de 1986 y 1989 con el cantante Sergio Fachelli, después se casó con el cirujano plástico Miguel Ángel Durán, mientras que su tercer matrimonio fue con José Ramón Diez, con quien procreó a sus dos hijos María y Patricio. En 2013 volvió a contraer nupcias con el ingeniero Eduardo Fonseca, y finalmente en 2019 lo hizo con su ahora ex Matthew Flannery.