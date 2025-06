Leticia Calderón aclara situación del fideicomiso de sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sin mayor preocupación, Leticia Calderón responde a los rumores de que, mientras su ex -Juan Collado- estaba en prisión, Yadhira Carrillo habría hecho un mal uso del fideicomiso que, aparentemente, el abogado estaba pagando para asegurar el futuro de Luciano, su hijo mayor. A la actriz le tiene sin cuidado si es verdad o es mentira, pues afirmó que tiene su propio dinero con el que ver por el bien de su unigénito.

Hace unas horas, la actriz y sus hijos arribaron al aeropuerto de la CDMX, luego de pasar un fin de semana en la playa, junto a doña Carmen, la madre de Leti, a propósito de su cumpleaños.

Los micrófonos de "Ventaneando", como de otros medios, se aproximaron a Calderón para preguntarle acerca de las especulaciones que indican que, si Collado terminó su relación con Carrillo, habría sido por que, supuestamente, dejó de pagar el fideicomiso de Luciano, como tanto se lo había encomendado.

Como si desconociera el trascendido, Leti dijo que, de lo único que podía hablar era de ella y su patrimonio, el cual ya ha dividido, legalmente, para que sea repartido entre sus dos hijos, Luciano y Carlo, cuando llegué su tiempo de trascender.

"No tengo la menor idea corazón, eso sí no sé, lo único que te puedo decir es que yo ya hice mi testamento y mis dos hijos son mis herederos", precisó.

La actriz reiteró que la buena relación con su ex continúa; de hecho, afirmó que, teniendo la oportunidad de hablar de ese tema el Día del Padre, cuando se encontró con Collado, no lo hizo, ya que respeta lo que cada persona haga con su dinero.

"Pasamos con Juan el Día del Padre, la pasamos sensacional, hablamos de otras cosas, de esos temas yo no toco con él y, lo que haga con su dinero, muy su problema, él lo trabajó, es su dinero, no puedo hablar de algo que no me consta, no se sí es verdad o sí es mentira".

Aunque con mucha discreción, la actriz de "Esmeralda" asentó cuando los medios dijeron que, pese a conocer que su ex y Yadhira habían terminado, se mantuvo hermética por respeto a los tiempos de la pareja y no cedió, en ningún momento, pese a la insistencia de la prensa que, por mucho tiempo, la cuestionó acerca del entonces rumor.

"Gracias", dijo sonriente y precisó que desconoce si, en la actualidad, Collado ya tiene una nueva pareja, como tanto se ha dicho.

"Mi relación es con el papá de los muchachos, nos llevamos muy bien, no tomó ese tema con él, de verdad, no me interesa, no me importa".