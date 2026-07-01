LILA DOWNS, PREMIO A LA EXCELENCIA MUSICAL

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Los cantantes Chichí Peralta, Lila Downs, Francisco Céspedes, Daniela Mercury y Alaska recibirán el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación, mientras que el compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo.

Estos reconocimientos a su aporte a la música latina, anunciados este martes por la Academia Latina de la Grabación, serán entregados el 9 de noviembre durante la ceremonia de los Premios Especiales de la 27 Semana Anual del Latin Grammy, que se celebrará en Las Vegas.

"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros, y que continúan enriqueciendo y redefiniendo nuestra herencia musical", afirmó en un comunicado Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia.

La mexicana Lila Downs, ganadora de seis Latin Grammy y un Grammy, es reconocida por fusionar las raíces indígenas de su país con géneros como el jazz, la cumbia y el bolero.

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Alaska, nacida en Ciudad de México y radicada en España, es una de las pioneras del pop electrónico en español y alcanzó fama con grupos como Alaska y Dinarama y Fangoria.