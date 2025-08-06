Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven en la secuela Freakier Friday

Es un cuento muy antiguo, o al menos, un cuento que Hollywood ama contar una y otra vez: el intercambio de cuerpos. Es mágico. Es cómico. Lleva mensajes conmovedores acerca de ponerse en los zapatos de otro y aprender sobre uno mismo en el camino.

Así que no es sorprendente que "Freaky Friday" ("Un viernes de locos"), la versión de 2003 de la novela de 1972 de Mary Rodgers protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, fuera un éxito. Lohan era encantadora y carismática como una adolescente atractiva y ligeramente atribulada, y Curtis era un deleite cómico como su madre terapeuta obsesionada con el control.

Y aunque hubo algunos errores —su representación estereotipada de los asiáticos ha envejecido mal—, la película se sostenía gracias a la química fácil entre las dos estrellas. Entonces, ¿qué pasó al continuar la historia en 2025?

La principal debilidad de "Freakier Friday" ("Otro viernes de locos") —que reúne a Curtis y Lohan para un reencuentro amigable, a menudo alegre y ciertamente caótico— es que, aunque se adhiere demasiado a la estructura, la trama e incluso el diálogo de la original, se esfuerza demasiado por subir la apuesta. La comedia es así un poco más frenética, y las maquinaciones de la trama más exageradas (o a veces distraídamente absurdas).

Luego está el doble intercambio de cuerpos. Porque un gran intercambio no es suficiente, aquí tenemos dos pares que se intercambian: un cuarteto quijotesco de vidas interrumpidas durante los preparativos para, sí, ¡otra boda! El problema es que a veces es realmente difícil seguir quién está habitando a quién, y por lo tanto, por qué están haciendo lo que hacen.

No quiero decir que "Freakier Friday", dirigida con entusiasmo por Nisha Ganatra, no tenga momentos de alegría cómica. Admito que me reí a carcajadas —junto con todos los mayores de 30 años cerca de mí— cuando dos adolescentes intentaban localizar a un contacto adulto y una de ellas abrió Facebook, explicando: "¡Es como una base de datos de personas mayores!" Touché, chicos.

Estas "jóvenes" son en realidad Lohan y Curtis, interpretando a estudiantes de noveno grado atrapadas en cuerpos adultos. Pero antes de llegar a eso, comenzamos 22 años después de la última vez que vimos a Anna de Lohan, tocando la guitarra eléctrica en la boda de su madre. Ahora, siendo madre soltera con un trabajo gestionando a una joven estrella del pop, intenta levantar a su hija para ir a la escuela. Harper (la excelente Julia Butters) es —¡sorpresa!— una adolescente atractiva y ligeramente turbulenta. Y al igual que Anna hace dos décadas, mantiene a la gente fuera de su habitación. "¡Prepárate para ser desencadenada!", grita Anna antes de irrumpir. (El diálogo ha sido debidamente actualizado al presente).

Conduciendo hacia la escuela, Anna es acompañada por su madre, Tess (Curtis), quien ahora tiene un elegante cabello gris y sigue siendo una terapeuta, podcaster y autora cuyo último tema es "Rebelarse con Respeto". Al dejar a Harper, Anna grita "¡Toma buenas decisiones!" —justo lo que solía decir la mamá Tess, claro.

En la escuela, Harper choca su nueva compañera de clase Lily (Sophia Hammons), una incipiente diseñadora de moda que proviene de Gran Bretaña y es muy altanera. Un roce entre las chicas hace que Anna sea llamada para ver a la directora. Allí, conoce al atractivo papá chef de Lily, Eric (Manny Jacinto), y los dos coquetean tan intensamente que la propia directora les hace una reserva para cenar.

Todo lo que se necesita es un lindo montaje de citas, y ¡puf!, Anna y Eric están comprometidos. Pero las cosas siguen mal entre Harper y Lily, cuya animosidad desencadena una extrañamente violenta pelea de comida en toda la escuela el día de la venta de pasteles. Pero todas tienen una despedida de soltera a la que asistir. Allí, una excéntrica adivina, barista y creadora de tarjetas de presentación —Vanessa Bayer, en un cameo que quizás se extiende demasiado— les lee las palmas. Y luego la tierra comienza a temblar.

Los fanáticos de "Freaky Friday" saben lo que sucede después. Las cuatro despiertan a la mañana siguiente, cada una habitando el cuerpo de alguien más. Anna es Harper. Tess es Lily. Harper es Anna. Lily es Tess. ¡Les haremos un examen sobre esto más tarde!

En serio, es fácil perder el hilo. Además, uno se pregunta: ¿por qué el acento británico de Lily no viaja con ella al cuerpo de Tess? Si Curtis de repente tuviera un acento británico, la pareja tendría mucho más sentido.

De todos modos, continúan con sus días. Lily, en el cuerpo de Tess, juega al pickleball torpemente con su esposo Ryan (Mark Harmon está de vuelta, en un papel ingrato). Harper, en el cuerpo de Anna, va a una lección de tango pre-boda con Eric, con resultados desastrosos. Mientras tanto, Anna y Tess, en sus cuerpos adolescentes, se dan un festín de comida chatarra con impunidad. "No he comido lácteos reales desde la administración de Bush", dice una.

Curtis, alias Lily, tiene su mejor momento en una farmacia, cuando su esposo le pide que consiga suministros del pasillo de "adultos mayores", y ella acumula de todo, desde pañales para adultos hasta enemas. Lohan está en su mejor momento cómico cuando, como Harper, intenta coquetear de la manera en que cree que lo haría su madre. Está coqueteando con Jake (Chad Michael Murray), sí, el chico guapo del original, y su coqueteo es tan raro que Jake piensa que está teniendo un derrame cerebral.

Todo se dirige hacia una conclusión que no vamos a estropear. ¿Será la boda descarrilada por los esfuerzos de Lily y Harper? ¿Será ese descarrilamiento temporal? ¿Llegarán las futuras hermanas a un entendimiento? ¿Lohan tocará la guitarra eléctrica? ¿Todos llegarán a apreciarse mutuamente?

Esa última pregunta, podemos responderla. Por supuesto que lo harán. Quienesquiera que sean, y lo que sea que acaben de hacer.

"Freakier Friday", un estreno de Walt Disney Studios, tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por "elementos temáticos, humor grosero, lenguaje y algunas referencias sugestivas". Duración: 111 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.