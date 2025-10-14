Litzy respalda la nueva etapa de Jeans impulsada por Paty Sirvent

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Litzy, una de las integrantes originales de Jeans, da su visto bueno a la nueva etapa del grupo, impulsada por Paty Sirvent pues, a pesar de que, en redes sociales, la mayoría está desaprobando el proyecto, la cantante desea el mayor de los éxitos a las nuevas jóvenes que formarán el concepto.

En entrevista con "Venga la alegría", la cantante de pop expresó que, a su parecer, Sirvent, quien fuera su compañera en Jeans de, 1996 a 1997, cuenta con todo el derecho de impulsar una nueva etapa del grupo, pues piensa que las nuevas generaciones tiene que comenzar a abrirse espacio en la escena musical.

"Si ahora Pati quiere incursionar desde otro lugar, desde atrás del grupo, me parece increíble".

Precisó que, además, sus compañeras de JNS, Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía cuenta con todo su respaldo ya que, cabe destacar que, desde que el grupo se reunió, en 2015, Litzy las acompañado, cada que le es posible, en el escenario.

"Todas saben que cuentan con todo mi apoyo y cariño, de toda la vida". precisó.

También evitó hablar del tema legal al que se enfrentarán sus excompañeras, ahora que Sirvent afirma que, frente a INDAUTOR, las integrantes de JNS, junto a la empresa que las representa, Bobo Producciones, están impedidas de usar esa marca como nombre.

"La verdad no quisiera entrar en detalles, tampoco, de los nombres y eso, yo creo que lo están arreglando legalmente y, cada una de las partes, sabrá cómo es que debe ser".

Reafirmó el gusto que experimenta cada que vuelve a los escenarios con JNS.

"Estar en el escenario con ellas es como sentir de 13 años otra vez, para mí, es muy padre, poder ir y venir constantemente, tener la oportunidad y la fortuna de subir al escenario con ellas, es hermoso".

Finalmente, envió un mensaje a las nuevas jóvenes que formarán parte de la nueva etapa de Jeans.

"Tienen que estar muy abusadas, tener mucha disciplina, perseverar muchísimo, prepararse muchísimo, es una carrera de resistencia, una carrera completa, una carrera competida, que lo disfruten muchísimo, pero sí se lo tomen en serio", puntualizó.