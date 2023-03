Llega a cines Carmen Vidal, mujer detective

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Hollywood y en su momento el cine negro, alusivo a lo policiaco, enseñaron que los detectives son pulcros, no sudan y tienen frases divertidas cuando golpean o son agredidos.

Pero hay en América Latina, específicamente en Uruguay, una mujer que se dedica a investigar, le gusta la pizza, la cerveza y la marihuana y anda desaliñada, para resolver casos que involucran a políticos.

Así es en el filme de comedia "Carmen Vidal, mujer detective", dirigida y protagonizada por Eva Dans, la cual se estrena este jueves en cines de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Durango.

"El espíritu, desde un inicio, era humanizar a esta detective y mostrar la otra imagen de una mujer, no solo de una detective. En el cine negro era muy formal todo, si el detective estaba mal tomaba un whisky y si acaso en mangas, no usaba bata como mi personaje", apunta.

"Puedo decir que no es fácil digerir en bata (risas), Carmen Vidal tiene momento en que está deprimida, desaliñada, con el cabello sucio, y es difícil tener autoridad (como directora) con esa imagen", recuerda bromista.

"Carmen Vidal, mujer detective", sigue a esta mujer en su lucha contra un senador criminal para vengar la muerte de su mejor amigo. Roberto Suárez, Luciano Demarco y Leonor Courtoisie completan el elenco.

Es un filme independiente rodado en tres semanas de 2018. Desde un inicio Eva escribió pensando en encarnar al personaje principal y llamó a sus conocidos para tener papeles.

La cinta vio su estreno en salas uruguayas durante el 2020, en plena pandemia, porque en ese país no se cerraron las salas por culpa del Covid-19.

"Duró tres meses en la cartelera y era de wow", recuerda Dans, "lo que la gente decía es que era refrescante".

La respuesta fue tan abundante que ya escribe la secuela de la cinta, con el objetivo de que sea saga.

"Y que el personaje vaya a distintos países de Latinoamérica. La siguiente sería en Buenos Aires (donde actualmente radica) y después Brasil", adelanta.