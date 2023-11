Audio | Llega la "última canción" de The Beatles gracias a la polémica IA

The Beatles siguen empeñados en demostrar su inmortalidad. Literalmente. La inteligencia artificial ha hecho posible que, 43 años después de la muerte de John Lennon y 22 años de la de George Harrison, hoy vea la luz "Now and then", catalogada como la "última canción" de los de Liverpool.

Precedido por una cuidada campaña de promoción -que incluye un documental estrenado la víspera sobre cómo se hizo la canción-, el tema se puede escuchar en soportes digitales en todo el mundo desde las 14.00 GMT de este jueves.

Los "beatlemaniacos" deberán esperar hasta mañana, viernes, para poder hacerse con una copia física (CD, vinilo o cassette) en las tiendas.

La canción sale editada como sencillo junto a su tema de debut, "Love me do", una forma de "cerrar el círculo" para el cuarteto más legendario de la música pop. Sin embargo, estando la inagotable energía de Paul McCartney de por medio, sería arriesgado apostar a que se trata del último truco en la chistera.

"Now and then" (que se podría traducir como "de vez en cuando") nació como una maqueta grabada por John Lennon en su apartamento de Nueva York. Es un tema melancólico y decididamente romántico, que ha sido comparado por la crítica en el Reino Unido a "Jealous Guy".

Se cree que Lennon grabó la canción en torno a 1978, siete años después de la ruptura de la banda y en un período en el que el cantante escribía numerosos temas dedicados al amor.

"Sé que es cierto, todo se debe a ti. Y si lo supero, es gracias a ti. Y de vez en cuando, si debemos empezar de nuevo, sabremos con seguridad que te amo", canta Lennon en las primeras estrofas.

El milagro de la canción, la voz limpia y clara de Lennon, llega gracias a la inteligencia artificial. En el mismo momento en que el Reino Unido acoge una cumbre global para proteger al mundo de sus amenazas, el productor del tema, Giles Martin, reivindica su uso con los fines apropiados.

El software consiguió separar la voz de Lennon del piano en la maqueta original, algo que ya se había intentado antes pero nunca se había conseguido.

Fue su viuda, Yoko Ono, quien entregó en los años 90 las cassettes con canciones inacabadas a los Beatles para que estos terminasen el trabajo que John no había culminado, tras su dramático asesinato frente al neoyorquino edificio Dakota en 1980.

Como relata McCartney en el documental sobre "Now and then" (disponible en las redes sociales de los Beatles), en 1994 grabaron "Free as a bird" y "Real love", y empezaron a hacer lo mismo con "Now and then", pero el tema "quedó guardado en el armario en 1995".

Sin embargo, la aparición del documental "Get Back", en el que el director neozelandés Peter Jackson usó la IA para recuperar unas antiguas imágenes filmadas durante la grabación del último disco de los Beatles, rescató el proyecto.

"Paul me llamó y me dijo que quería trabajar en 'Now and then'. Él puso el bajo y yo puse la batería", explica Ringo Starr.

Con la voz de Lennon resucitada gracias a la tecnología, solo faltaba recuperar partes de la guitarra grabadas por Harrison a mediados de los 90, cuando se produjo la primera intentona, para devolver la vida a los cuatro.

También se le sumaron los arreglos de cuerda tocados por un grupo de músicos a quienes se les ocultó que estuviesen participando en el legado final de los Beatles.

McCartney y Martin le dieron un último toque a la canción al añadirle coros recuperados de sus antiguas canciones "Here, There And Everywhere", "Eleanor Rigby" y "Because".

Junto con el sencillo, mañana, viernes, a las 14.00 GMT aparecerá el vídeo musical del tema, realizado por el propio Peter Jackson.

Según la BBC, contendrá las imágenes más antiguas que se conservan del grupo, cuando el baterista era todavía Pete Best, antes de ser reemplazado por Ringo Starr.

El hermano de Best, Roag, asegura haber comprado esa película, muda, a un hombre que grabó al cuarteto en la iglesia presbiteriana Saint Paul, de Birkenhead, en febrero de 1962, ocho meses antes de que el primer sencillo de la banda viera la luz.