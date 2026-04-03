LO NUEVO EN STREAMING

El inicio de abril llega cargado de movimientos en streaming, entre realities, series, animación y propuestas más comerciales, las plataformas ofrecen opciones para distintos ritmos de consumo, desde maratones ligeros hasta contenidos más específicos.

NETFLIX

En Netflix, ya están disponibles títulos como El último gigante, Comer, rezar, ladrar y Amor en el espectro, que combinan documental, reality y entretenimiento ligero. A esto se suman Besos, Kitty y Clanes, Mar de fondo y Sabuesos, ampliando la oferta entre drama, crimen y ficción internacional. La plataforma suma el 8 de abril Confía en mí: El falso profeta, una propuesta enfocada en el terreno documental con tintes de investigación.

PRIME VIDEO

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Por su parte, Prime Video estrena La vida de Chuck el 4 de abril, una de las apuestas narrativas más comentadas del 2025, y el inicio de la temporada final de The Boys el 8 de abril, que marca el cierre de una de sus series más populares.

DISNEY+

En Disney+, el catálogo se nutrió con Dear Killer Nannies, seguido por la quinta temporada de Abbott Elementary y nuevas entregas de 9-1-1 junto con contenido animado. Se incluye Star Wars: Maul – Shadow Lord el 6 de abril, la segunda temporada de Daredevil: Born Again el 7 y The Testaments el 8, ampliando su oferta entre franquicias, drama y adaptaciones.

HBO MAX

Finalmente, HBO Max ya puso en circulación la película Eddington y la serie Escenario soñado, dos propuestas que combinan cine y televisión dentro de su catálogo reciente. Para los días siguientes, el 6 de abril se suma Yabani: Corazón salvaje, reforzando su línea de drama internacional.