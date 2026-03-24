Lola Beltrán cautivada por Luis Miguel en su programa de 1982

CIUDAD DE

, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

quedó fascinada con, eliba comenzando su carrera musical encuando fue el invitado de laen el programa "El estudio de", ahí le dio la bienvenida con calidez y recibió elogios del pequeño artista que llevaba entonces 10 meses cantando.El artista infantil le dijo aque suera como decir "", uncon el que lade música vernácula se enterneció."Te tengo que decir que tu, es como si dijéramos",elde entonces"Chiquitito lindo, gracias mi amor",mientras le dio unEn esa charla, el artista se sinceró al decir que teníapara jugar ahora que le debíaa la, y cuandole preguntó si no se había vuelto "", Luismi, entre, dijo que no.Después,lo invitó a cantar y él interpretó "" entre losUn año después, envolvió a estar en el programa televisivo de, en ese ocasión", y una parte del tema lo interpretó junto aal ritmo del mariachi.cuando tuvo de invitado aen diciembre de. Hemeroteca EL UNIVERSAL.Después,animó aa cantar junto a ella "", y aunque elno se la sabía, trató de no quedarse atrás yal impulso que le dio la"¿Verdad que les gusta cómo canta las, las canciones mexicanas?", cuestionóalIncluso, al reconocer ambos de que ese momento no estaba planeado,trató dea Luismi diciéndole con tono de"No te me pongas nervioso, no te me sientes..."Dos años antes de quemuriera, enla invitó a participar en el video "La media vuelta", en el que también aparecieron, Katy Jurado, Ofelia Medina, Amalia Mendoza, Carlos Monsivais y Pablo Montero.-----sinMaría LucilaAlcayaga nació enen 1932, cursó la carrera de comercio; en el inicio de su andar artístico trabajó en la estación radiodifusoracomode losPoco después se dio a conocer en el programa de televisión "", y ya en sus años deactuó en un buen número decomo "", "Los hermanos muerte", "Tirando a gol", "Matar no es fácil", "Camino de la horca" y "La bandida"; su última aparición en la pantalla grande fue en el filme "Las fuerzas vivas".teníade carrera artística y se presentó más de 15 ocasiones en eldonde interpretó temas decomo José Alfredo Jiménez,, Tata Nacho, Rubén Fuentes, y Tomás Méndez entre otros.de manera magistral temas como "", "" y "".En alguna ocasión lea sucontinuar como"hasta qué el cuerpo aguante" y subrayó que "la suerte y elen mi carrera son consecuencia de cantar de verdad, a golpe de fuerza".En octubre derecibió unen el Palacio de Bellas Artes por susde carrera artística, cerca de 2 mil personas acompañaron a la intérprete que grabó 78 discos.tuvo unallamada unallamada, fruto de su matrimonio con el toreroPrevio a la crisis de salud que la llevó a la muerte,estuvo en, Florida, grabando unbajo la producción y dirección de. En este disco alternaba con dos grandes de la canción mexicana Lucha Villa y Amalia Mendoza.sufrió unal miocardio en marzo de, por lo que fue, tuvo además unque duró, fuey horas después de que salió de, a través de un emotivo"Me resistí a morir, luché con todas mis fuerzas. Estos momentos que he vivido jamás los podría olvidar.nuestro señor, con su infinitame dejó vivir un tiempo más",Al día siguiente, ya en casa, sintió nuevamentey fue trasladada al hospital, ingresó a, en donde no resistió más ypoco después de las 18 horas delde, hace