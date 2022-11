Los años no pasan por Ralph Macchio: cumple 61 años

A-AA+

El nombre de "Daniel LaRusso" está estrictamente ligado a Ralph Macchio, un actor a quien la fama le llegó dos veces en la vida gracias a este personaje de la película "The Karate Kid".

Originario de Nueva York, Estados Unidos, Ralph George Macchio Jr. nació el 4 de noviembre de 1961. Su carrera comenzó con papeles pequeños en series de televisión, pero su primer gran oportunidad vino en la cinta "Los marginados" dirigida por Francis Ford Coppola.

En aquel 1983 y con solo 22 años, Macchio compartió créditos con otros jóvenes que también conocerían la fama a gran escala: Tom Cruise, Patrick Swayne, Emilio Estévez, Rob Lowe y Matt Dillon.

A pesar de ser un joven de 22 años, Macchio aparentaba ser mucho más joven y esa condición le valió la oportunidad de interpretar al personaje de su vida: el adolescente "Daniel LaRusso".

Fue en 1984 cuando ganó el papel de la película protagonizada por Pat Morita, William Zabka, Elisabeth Shue y Martin Kove y la fama llegó hasta el cielo pues se convirtió en todo un fenómeno que derivó en dos películas más protagonizadas por Macchio.

1986 y 1989 fueron los años donde se rodaron las secuelas de "The Karate Kid" y pronto se convirtió en una gran franquicia que con los años se creía olvidada, hasta que salió la serie "Kobra Kai", basada en la película y que incluye a los mismos actores.

Fue toda una sorpresa apreciar lo bien que le han caído estos 61 años a Ralp Macchio, quien regresó a la cúspide de la fama con esta serie que en un principio estaba enfocada en las disputas que "LaRusso" tuvo de joven, pero que con el paso de las temporadas se ha enfocado en las nuevas generaciones, haciendo un poco de lado a los personajes principales.

Si bien, "The Karate Kid" no fue el único éxito de Macchio, sí fue el más importante y eso lejos de perjudicarlo, ha sabido materializarlo. Apenas en octubre, salió a la venta su libro autobiográfico "Waxing On. The Karate Kid and me" donde habla entre otras cosas del porqué decidió rechazar una participación en la versión de Will Smith.

"The Karate Kid" es una de las más importantes franquicias y tras el éxito de la serie, ha comenzado una disputa entre Netflix y Sony por los derechos del concepto, lo cual pone un poco contra la pared no solo a Macchio, sino al resto del elenco que han vuelto a la cúspide después de casi cuatro décadas.

En su cumpleaños 61, Ralph Macchio luce rejuvenecido y con toda la actitud para continuar en el papel que lo llevó a la cima en dos ocasiones.