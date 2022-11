Los cambios que ha impulsado Guillermo del Toro desde redes sociales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- A Guillermo del Toro le llueven mensajes pidiéndole ayuda. Y varias veces puede ayudar sin que nadie se dé cuenta, o como en 2019, cuando anunció apoyo a los niños que viajarían al Mundial de Matemáticas en Sudáfrica, quienes no contaban con los recursos económicos suficientes.

"A veces me mandan el mensaje directo y nadie se da cuenta. Esto (en particular) me movió mucho y dije que había que hacer; no está mal hacerlo por Twitter, creo que los empresarios locales de cada ciudad y Estado podrían involucrarse más en una labor humana y real para propiciar estas cosas", dijo al respecto, en una conferencia de prensa.

El hecho es que el director de "El laberinto del fauno" y "La forma del agua" se ha convertido, sin proponérselo, en una especie de influencer en redes sociales, cuando escribe de cosas políticas y sociales, o sobre el cine mexicano.

Bastan unas palabras en la red social para movilizar a miles de personas que creen en él, algunas de las cuales, aunque en broma, lo piden como Presidente de México.

Incluso, hay memes caricaturizados con la imagen del realizador, como uno sobre un fondo típico de superhéroes, en forma de corazón, y la frase "Y una vez más, todo está bajo control gracias a... ¡Guillermo del Toro!".

Estos son algunos de los momentos en que el director ha cautivado a propios y extraños en la red.

Cerveza en favor de personas

En 2019 Del Toro se molestó con una compañía cervecera que intentó comerciar con su imagen. La empresa había fabricado 5 millones de latas con tres imágenes distintas: la del realizador tapatío, la mano con el ojo del Hombre Pálido de "El laberinto del fauno" y un monstruo creado por Del Toro.

Tras una discusión en Twitter y un plática privada, el cineasta consiguió no sólo que se retiraran las latas, sino que se ocuparan otras imágenes creativas en el producto y las ganancias fueran dadas al programa de la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México y al Special Olympics México, el cual proporciona entrenamiento deportivo a personas con discapacidad intelectual.

El niño sustraído

En marzo pasado, bastó un mensaje de Del Toro en Twitter, para que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), girara instrucciones al aeropuerto de la Ciudad de México para detectar a niñas menores cuyo padre deseaba llevárselas a Israel, sin consentimiento de la madre y de ellas mismas.

El director auxilió al productor Nicolás Celis ("ROMA" y "Noche de fuego") quien había denunciado que a sus sobrinas se las querían llevar, por la fuerza, al país asiático.

"¿Alguien puede ayudar con esto?", respondió Del Toro, arrobando a Ebrard y a la SRE.

Retando a la aerolínea

Hace dos años, Memo retó a una aerolínea nacional para otorgar 10 vuelos gratuitos anuales a mexicanos destacados.

"Yo le atoro, ¿cómo lo ven?, ¿le entran?. DM por aquí", escribió en Twitter

Ante la respuesta positiva de la aerolínea, cientos de usuarios alabaron al llamado "Gordo", asegurando que hace más por México, que todos los políticos del pais.

"Feliz cumpleaños sr. presidente de todos nuestros corazones", apuntó el usuario Luis Valle, subiendo una fotografía del tapatío con la bandera tricolor.

Pagando estudios médicos

"Ya está pagado", contestó en su red social Guillermo, luego de que en 2017 una mujer le pidiera difundir una campaña que buscaba recursos para una amiga que necesitaba de biopsia. La beneficiada escribió:

"Muchísimas gracias por su regalo tan generoso. Nunca lo olvidaré. Dios lo bendiga a usted y su corazón bondadoso".