Los datos del Electric Daisy Carnival

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Desde el 2014, cuando se realizó la primera edición del Electric Daisy Carnival en México en el ya tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez, se convirtió en uno de los festivales con mayor convocatoria, no sólo e la Ciudad, sino del país.



Su show de luces, escenarios con diseños excéntricos de grandes dimensiones, los amplios espacios para disfrutar de los DJ's; así como los fuegos artificiales, son sellos del festival que nació en Los Ángeles, California en 1997.



Pero a estos temas, poco a poco se fue uniendo uno más: los peculiares vestuarios de sus asistentes, y es que, al parecer, los fans de este evento dejan salir su lado más creativo para lucir impresionantes looks llenos de plumas, lentejuelas, luces leds y un montón de accesorios que parecen sacados de los cuentos de lugares fantásticos.



La edición de este 2023 promete no ser la excepción. Iniciando porque, por primera vez, el festival tendrá una duración de tres días y el line up es uno de los más completos. En esta ocasión no sólo los más grandes exponentes de la música electrónica harán vibrar al público con sus beats, también invluirán varios subgéneros como House, Dance, Drum And Bass, Hardcore, Trance, entre otros.



Las principales personalidades este año, que destacan de entre los 192 artistas que componen el cartel son Tiësto, Martin Garrix, Diplo, Marshmello, Alan Walker, Liquid Stranger y Bizzarrap, Adam Beyer, entre otros.



Éstos se dividirán entre los siete escenarios dispuestos al interior del Autódromo y a los que se podrá ingresar por la puerta número 5 del lugar.



El viernes el festival dará comienzo a las 16:00 y terminará a las 02:00 horas del sábado por otra parte, tanto sábado como domingo el inicio será a las 14:00, concluyendo a la misma hora con 12 horas continuas de actividad.



El festival recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones climatológicas, pues el evento se llevará a cabo con o sin lluvia, hasta el momento los pronósticos son buenos para los tres días de actividades, siendo el día viernes el de mayor probabilidad de precipitación con 1%, hasta este miércoles de acuerdo con sistema de predicción del clima "meteored", los tres días contarán con una máxima de temperatura de 27 grados, pero esto puede cambiar.



La posesión de drogas al interior del evento no está permitida, y la organización del EDC, ha señalado a través de distintos comunicados que quien sea atrapado consumiendo cualquier tipo de estupefacientes será llevado a las autoridades correspondientes, por lo que exhorta a los asistentes a abstenerse de llevar cualquier sustancia ilícita.



A continuación te compartimos toda la información para un mayor disfrute de este evento.



Políticas del festival

No hay reingreso una vez que el boleto ha sido escaneado.

No hay reembolsos ni cambios

No sentarse en áreas designadas como dancefloor para bailar

No se puede permanecer en las áreas de estacionamiento

No se pueden ingerir bebidas alcohólicas en los estacionamientos ni en la entrada al festival

No se puede acampar

No se permitirá el ingreso a personas en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente

No se puede vender nada sin permiso o licencia



Objetos que sí podrán ingresar al festival

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimiento, bolsas de mano

Botellas oficiales de Insomniac (deberá estar vacía)

Mochila hidratante con no más de dos compartimentos principales y uno adicional (deberá estar vacía a tu ingreso)

Celulares y cargadores/pilas portátiles

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Medicamentos recetados (debe mostrar la receta del médico y consultar con un oficial de seguridad).

Tapones para oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo

Tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces

Paquetes de chicles cerrado

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Banderas o pancartas hechas a mano (no con mástiles duros)

Tótems de festival mientras no tenga un diámetro de más de 3 cm. Cualquier objeto peligroso no podrá ingresar

Cámaras no profesionales y cámaras de grabación que midan menos de 12 cm

Sillas o sofás inflables

Desinfectante de manos -pequeño, no más de 60ml

Cinturones/Correas simple

Líquido para lentes de contacto (Debe estar nuevo y sellado)

Máscaras (Debes entrar sin estar vistiendo la máscara)

Bloqueador solar en crema

Baterías externas recargables.