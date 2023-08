Los Estudios Churubusco reciben a los nominados del Premio Ariel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este jueves, y por más de cinco horas, los Estudios Churubusco se convirtieron en el epicentro del cine mexicano, y no fue por los foros, ahora atestados de series; sino porque varios de los nominados para la próxima entrega del premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se adueñaron de la explanada principal.

El ganador del Oscar por "El laberinto del fauno", Eugenio Caballero, fue de los más asediados por la prensa: durante más de media hora no pudo avanzar centímetro alguno y tuvo que pedir de favor una bebida para aguantar la garganta.

La cineasta Michelle Cervera, directora de la multinominada "Huesera" (con 17), estaba feliz yendo de un lugar a otro para hablar de ello.

"El día que fueron las nominaciones creo que en el restaurante nos odiaron, porque estábamos felices en el equipo", contó.

Samuel Kishi (Los lobos) y Kenya Márquez (Asfixia) mostraban su alegría al recordar que la ceremonia septembrina se llevará a cabo en su natal Guadalajara, siendo la primera vez que los galardones salen de la capital tras más de seis décadas de vida.

"Antes era de: 'ah si, los Ariel en la capital', está lejos’, ahora no será así", comentó Kishi.

El equipo de "Ruido" llegó con el carro multigeneracional, pues la directora Natalia Beristáin llegó con su protagonista y madre en la vida real, la actriz Julieta Egurrola, así como por su pequeña hija.

"Es una buena manera de reunirnos, de platicar, de estar juntos", dijo Leticia Huijara, presidenta de la AMACC.

Las actrices y actores Arcelia Ramírez, Dolores Heredia, Raúl Briones, Hernán Mendoza, Juan Daniel García Treviño y Nicolasa Ortiz Monasterio fueron algunos de los asistentes al encuentro.