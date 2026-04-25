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Camerino

los nodal REAPARECEN JUNTOS

Por El Universal

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
los nodal REAPARECEN JUNTOS

Ángela Aguilar y Christian Nodal no están separados, al menos eso parece en el par de fotos con las que la pareja reapareció en redes tras varios días en silencio; la polémica desatada por la modelo que protagoniza el tema del cantante "Un vals", habría causado enojo en la hija de Pepe Aguilar.

Fue el influencer Kunno, amigo de ambos, quien soltó las fotos la noche del jueves, las cuales alegraron a los fans de la pareja que el próximo mes de julio cumplirá dos años de matrimonio.

"Mis papis", se lee en una de las fotos en las que los cantantes aparecen frente a una puesta de sol y al parecer a punto de abordar un avión privado.

En la segunda foto aparecen los tres sonrientes y encimados en uno de los asientos del avión; Christian abraza a Ángela. 

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Nodal tuvo una exitosa presentación en el Palenque de Aguascalientes, Ángela no fue captada en el show como en otras ocasiones, sin embargo pudo haberlo acompañado a dicho viaje en el que Christian fue halagado por la periodista Adela Micha en pleno show.

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