Los papás solteros del entretenimiento

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Estos cuatro actores pueden ser de los que más trabajo han tenido en los últimos años y cambiado de pareja, pero eso no les ha quitado su responsabilidad como padre.

A su manera, cada uno de ellos ha tratado de estar cerca de los pequeños, sosteniendo una buena relación con la madre de los herederos.

HUMBERTO ZURITA

Desde hace cuatro años Humberto Zurita es quien está al "cuidado" de sus hijos Sebastián y Emiliano, tras la muerte de su esposa Christian Bach.

No es algo que le quite tiempo, pues los también actores ya tienen una vida resuelta a sus 35 y 29 años respectivamente. Humberto incluso tiene en Stephanie Salas una nueva pareja, que en bien aceptada por la familia.

El actor siempre ha estado apoyando a sus "pequeños" y así aceptó actuar en la serie "Cómo sobrevivir soltero", de la que sus hijos son productores.

ALEJANDRO CAMACHO

Es un padre de dos caras. Con Maximiliano, el hijo que tuvo con Rebecca Jones, tiene una relación cercana. Y con Francesca Guillén, la actriz de teatro y producto de una relación previa se ve poco.

La misma Francesca ha dicho que no es que se lleven mal, sino que simplemente la dinámica siempre ha sido así, de no estar como muéganos, logrando estar sin verse grandes temporadas.

Con Emiliano la relación es más estrecha, aunque tampoco demasiado. Recién cuando falleció Jones, el actor se acercó a él para decirle que la vida era así y que había que estar más unidos que nunca.

MAURICIO OCHMANN

Al actor de la comedia ¡Qué despadre! le pueden hallar varias relaciones de pareja, pero nadie puede recriminarle alejamiento con sus dos hijas, producto de mujeres distintas.

Su propia historia de vida es de llamar la atención en cuanto al sentido de la paternidad, pues su madre biológica lo tuvo a los 15 años y decidió darlo en adopción llegando primero con una familia que pronto se separó. Su mamá adoptiva luego se casó con un alemán, de quien tomó el apellido Ochmann.

Mauricio se convirtió por vez primera en papá hace 19 años, cuando nació Lorenza y repitió hace cinco, con Kailani, hija que tuvo con Aislinn Derbez. A ambas no deja de visitarlas y darles calidad de tiempo.

ALFONSO HERRERA

Siempre ha mantenido su vida privada lejos de la prensa, por eso sorprendió a todo mundo cuando hace tres años publicó en su instagram una fotografía con sus dos hijos, el más pequeño recién nacido.

En los últimos meses la imagen del ex RBD ha estado en la prensa rosa por su presunta relación con Ana de la Reguera, la cual ninguno de los dos ha confirmado abiertamente, pero las fotos y visitas juntos a diversos lugares parece que la confirman.

Aún con esto, Alfonso hace todo lo posible para estar cerca de sus hijos a quienes en su momento ha logrado llevar cuando pasa largas temporadas en el extranjero por trabajo.