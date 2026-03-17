Los primeros avances de la película "Spider-Man: Brand new day"
Marvel distribuye clips breves de Spider-Man para involucrar a fans en la promoción.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Este martes,Spider-Man se volvió tendencia en redes
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sociales. La nueva película "Spider-Man: Brand New Day" presentó sus primeros avances, pero lo hizo de una manera poco convencional que rápidamente captó la atención de los fans.
En lugar de lanzar un tráiler completo desde el inicio, Marvel optó por fragmentarlo y distribuirlo a través de redes sociales, donde comenzaron a aparecer pequeños clips desde distintas partes del mundo.
Con la publicación del adelanto, los seguidores de "El Hombre araña" compartieron estos breves adelantos, mostrando la expectativa que les genera la nueva entrega de la cinta, que volverá a ser protagonizada por Tom Holland.
¿Qué muestra el adelanto de Spider-Man?
Los fragmentos mostraron apenas segundos de acción, pero fueron suficientes para dejar ver a un Peter Parker en una etapa distinta.
La historia, según lo visto en los clips, retomará los eventos del filme anterior, cuando el mundo olvidó que Peter Parker es "El Hombre araña", lo que marcó un nuevo comienzo para el personaje, ahora más aislado y enfrentando su realidad sin el apoyo de quienes lo rodeaban.
Además, entre las imágenes se confirmó el regreso de Zendaya y Jacob Batalon, quienes dan vida a Michelle Jones-Watson y Ned Lees, respectivamente, lo que incrementó la expectativa de los fans, que han seguido la evolución del personaje en esta nueva etapa dentro del universo Marvel.
El lanzamiento de estos avances no solo reveló detalles de la película, también convirtió a los fans en parte activa de la estrategia, al ser ellos quienes difundieron los clips y amplificaron la conversación en plataformas digitales.
El tráiler completo se estrenará este 18 de marzo, mientras que la película llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2026, previo al estreno de la película "Avengers: Doomsday".
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