Los primeros avances de la película "Spider-Man: Brand new day"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Este martes,

se volvió

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sociales. La nueva película ": Brand New Day" presentó sus primeros avances, pero lo hizo de una manera poco convencional que rápidamente captó la atención de losEn lugar de lanzar undesde el inicio,optó pory distribuirlo a través de, donde comenzaron a aparecer pequeños clips desde distintas partes del mundo.Con la publicación del, losde "El Hombre araña" compartieron estos breves adelantos, mostrando la expectativa que les genera lade la cinta, que volverá a ser protagonizada por¿QuéeldeLos fragmentos mostraron apenas, pero fueron suficientes para dejar ver a unen unaLa, según lo visto en los clips, retomará los eventos del, cuando el mundo olvidó quees "El Hombre araña", lo que marcó unpara el personaje, ahora más aislado y enfrentando su realidad sin el apoyo de quienes lo rodeaban.Además, entre las imágenes se confirmó el regreso de, quienes dan vida a Michelle Jones-Watson y Ned Lees, respectivamente, lo que incrementó la expectativa de los, que han seguido la evolución del personaje en esta nueva etapa dentro del universoEl lanzamiento de estos avances no solo reveló detalles de la película, también convirtió a losen parte activa de la, al ser ellos quienes difundieron los clips y amplificaron la conversación enElse estrenará este, mientras que la película llegará a los cines el próximo, previo al estreno de la película "Avengers: Doomsday".