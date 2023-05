Los Récord Guinness que ha conquistado Shakira en su carrera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El pasado fin de semana la colombiana Shakira fue vista en el Gran Premio de Miami con Tom Cruise, el mismísimo actor de "Misión Imposible", con quien incluso recorrió el autódromo. Pero también se volvió tendencia durante el fin de semana por el discurso que pronunció al recibir el Premio a la Mujer del Año de Billboard en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música, donde aseguró que las lecciones más importantes que ha aprendido este año han venido de otras mujeres.

Ante 2 mil mujeres, Shakira abrió su corazón para mostrar la fortaleza que le ha dejado su ruptura con el exfutbolista y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, quien la engañó con una joven de 23 años llamada Clara Chía.

"Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma", pronunció durante el discurso en el que dedicó el premio a su madre, Nydia Ripoll.

En los últimos meses, la cantante ha logrado colocar cuatro canciones en el número 1 de las listas latinas de Billboard y ha roto 14 récords Guinness a nivel mundial.

De acuerdo con la publicación Billboard la trilogía de éxitos de Shakira inició en 2022 cuando lanzó "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, prometido de Rosalía; tema al que le siguió "Monotonia" con Ozuna y remató con "Music Sessions 53 con Bizarrap".

La canción que la colombiana lanzó junto al argentino Bizarrap rompió récords mundiales, entre ellos cuatro Récord Guinness; a la canción latina más vista en YouTube en 24 horas y la canción latina que más rápido llegó a los 100 millones de visitas en YouTube.

Además de la canción latina con mayor reproducción en Spotify en 24 horas al obtener 14,393,342 reproducciones, cifra que escaló hasta las 80,646962 reproducciones rompiendo su propia marca.

Entre los récords de Shakira en solitario están:

Primera artista en reemplazarse a sí misma en el número 1 de la lista Latin Airplay de Billboard.

Artista femenina que más semanas ha permanecido en el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard

Artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard Hot Latin Songs de Billboard (-33)

Artista femenina con mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Airplay de Billboard (-35)

Artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Airplay de Billboard (-21)

Artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Pop Play (-39)

La mayor cantidad de No. 1 en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard (-13)

Artista femenina en liderar la mayor cantidad de listas Billboard con una canción en español (-15)

Shakira también rompió el récord de Listas Billboard encabezadas por un tema en español de una artista femenina, con 15 récords.

Décimasegunda canción en el número 1 de la lista de Billboard.

Primera persona en alcanzar los 100 millones de "Me Gusta" en Facebook.

Primer video musical en 3D lanzado por Sony Music ("Waka Waka")

La canción latina más vista en YouTube en 24 horas

Así, Shakira y Bizarrap suman cuatro Récord Guinness juntos y la colombiana en solitario otros diez.