Concierto de Los Tigres del Norte en el festival Arre de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Poco importó que el concierto de Los Tigres del Norte comenzara cerca de la medianoche para los miles de aficionados que ansiaban verlos el sábado en el festival Arre de la Ciudad de México.

La agrupación fundada en Rosa Morada, Sinaloa, por los hermanos Hernández, comenzó su presentación en el escenario principal del Arre a máxima potencia con su éxito "Jefe de jefes" y mantuvo a la gente bailando hasta las 2:00 de la mañana cuando concluyeron con su canción de protesta "Somos más americanos".

Incluso, podrían haber durado más, pero los organizadores del evento les indicaron que las autoridades de la ciudad de no daban permiso de que se prolongaran más, pues ya habían sobrepasado 20 minutos a su horario original.

Además de su tradicional alineación de acordeón interpretado por el vocalista y líder Jorge Hernández, bajo eléctrico interpretado por el también vocalista Hernán Hernández, instrumentación y vocales de Eduardo Hernández, bajosexto y vocales de Luis Hernández y batería interpretada en este concierto por Giovanni Hernández, hijo de Hernán, Los Tigres estuvieron acompañados por el Mariachi Juvenil Camperos de Miguel Mojica y el Ballet de México, que interpretó números de danza folclórica.

Otros temas originales de Los Tigres del Norte, que suman casi seis décadas de trayectoria, hicieron corear al público, vestido en muchos casos con sombreros y botas, como "La mesa del rincón", "Contrabando y traición", "La tumba falsa", "Pacas de a kilo", "Mi buena suerte" y su galardonada con el Grammy "América".

"Gracias al festival Arre que nos da la oportunidad de venir a cantales en vivo esta noche", dijo Jorge. "Nos abren este escenario para poder comunicarnos a través de nuestras canciones y nuestra presencia con cada uno de ustedes, un millón de gracias", agregó antes de interpretar uno de sus más recientes éxitos, "La carta".

Momentos antes, en La Hacienda, el escenario principal, se presentó el joven intérprete de corridos contemporáneos Xavi, originario de Phoenix, Arizona e hijo de padres mexicanos. Además de su éxito "La diabla", Xavi, de 20 años, conquistó al público con "Corazón de Piedra", "La víctima", "Sin pagar renta" y "Poco a poco".

Durante el concierto de Xavi y buena parte de la noche cayó algo de llovizna.

"No estamos tristes, no estamos tristes, era la lluvia", dijo Xavi después de interpretar algunos temas melancólicos como "3 AM".

Los Tigres y Xavi eran los artistas principales del primer día del Arre, un festival capitalino dedicado a la música regional mexicana que celebra su segunda edición tras su debut en 2023. El sábado reunió a más de 54.000 asistentes.

El día fue especialmente bueno para otros artistas que, como Los Tigres, son originarios de Sinaloa incluyendo a Tito Double P, Joss Favela y Carolina Ross.

En el escenario alternativo Tecate, Tito Double P interpretó algunas de las canciones que ha escrito como "PRC" las cuales han popularizado superestrellas de los corridos como Peso Pluma y Natanael Cano. El joven compositor y cantante también se dio gusto con temas de su nuevo álbum "Incómodo" como "Primo", "Ay mamá" y "Dembow bélico".

Horas antes, Joss Favela se presentó en la carpa Little Caesars, donde pudo escuchar a la gente corear con él a todo pulmón canciones como "Cuando fuimos nada" y "Como este cabrón".

Y al comienzo del día, Carolina Ross tuvo su primer concierto en un festival musical haciendo corear a los asistentes con "Puño de diamantes" y "Me vas a extrañar" de sus álbumes de covers.

El domingo el Arre continuará con las presentaciones de Junior H, Gerardo Ortiz, Los Invasores de Nuevo León, Banda Los Recoditos y Nortec, entre otros artistas.