Los trucos de belleza de JLo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Jennifer Lopez se encuentra muy feliz luego del anuncio de su nuevo álbum, "This is Me... Now", del cual se conocerán sus canciones en estos meses, para tener estrenado todo su material en el primer trimestre de 2023. El 2022 ha sido un año sorprendente de la cantante de 53 años, en cuanto a cambios, lanzamientos y estrenos artísticos.

La esposa de Ben Affleck abrió su corazón fashionista en una entrevista con Vogue y también compartió algunos trucos de belleza que implementa para verse radiante y rejuvenecida. Lo mejor de todo es que lo que explicó JLo es muy económico y solo hay que tener constancia para ver los resultados a largo plazo.

En dicha entrevista la actriz también mencionó lo importante que es disfrutar su tiempo a solas y el descanso. La protagonista de la película "Marry Me" lleva una dieta saludable y detox, pero también ejercita su cuerpo a diario para tener su escultural figura. Pero, sin

Aunque Jennifer tenga una agenda muy ocupada con proyectos artísticos y con actividades con sus hijos, sabe aprovechar el tiempo libre y aprovecha cada minuto para cuidar su cuerpo. Y es en ese sentido que la madre de Max y Emme se obliga a dormir un promedio de entre siete y nueve horas todos los días (o cuando sus compromisos se lo permiten).

En la entrevista con la reconocida revista de celebridades y moda, JLo respondió que dormir es su hábito de belleza para lucir rejuvenecida. "¿Cuál es tu secreto de belleza más sorprendente?", le consultaron a la ganadora de cuatro American Music Awards y ella respondió mencionando la acción que todos los profesionales de la salud recomiendan para recuperar energías, descansar los músculos y la mente.

Además, la "diva del Bronx" confesó que ama darse baños relajantes cuando se encuentra libre de compromisos y en soledad. "Me encierro yo sola en mi baño. Tomo un baño, le agrego aceites, sales de baño. Pongo un poco de música o tal vez lea un libro...", fue lo que mencionó en la charla, acerca de sus trucos de belleza.