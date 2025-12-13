LUCÍA MÉNDEZ HABLA DE LA SALUD DE PEDRO TORRES

Lucía Méndez reconoce que el amor de su vida es el productor Pedro Torres, quien no pasa por un buen momento de salud, algo que la agobia y la tiene preocupada; la actriz piensa en lo volátil de la existencia porque este 2025 ella superó un delicado problema de salud que la hizo pensar en la muerte.

Desde hace meses circula la versión de que el productor Pedro Torres padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y aunque él no ha dado una versión oficial de su estado de salud, su ex pareja y madre de su hijo, Lucía Méndez, habló al respecto.

Reconoció que atraviesan por una etapa difícil, pero sin perder la esperanza.

"Estamos en una etapa muy difícil Pedro Antonio y yo por toda la situación de su papá", dijo en entrevista con "De Primera Mano".

Lucía admitió que su hijo vive una etapa sensible y especial, en la que está siendo reconocido por su trabajo, y al mismo tiempo está preocupado por el estado de salud de su padre.

Visiblemente sensible, Lucía aclaró que Pedro Torres está luchando por vivir y que no está tan mal como se dice, sin embargo, admitió que ella ha llorado mucho, pues se trata del amor de su vida.