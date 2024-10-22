logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCIANA y NATALIA REAFIRMAN SU FE Y AMOR A CRISTO

Fotogalería

LUCIANA y NATALIA REAFIRMAN SU FE Y AMOR A CRISTO

Edicio impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

LUIS MIGUEL ABRE NUEVA FECHA EN EL ESTADIO GNP

Por El Universal

Octubre 22, 2024 03:00 a.m.
A

DE ACUERDO CON LA PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LA NUEVA FECHA DE CONCIERTO DE LUIS MIGUEL EN LA CDMX, LA CITA SERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 1 DE DICIEMBRE EN EL ESTADIO GNP. LOS BOLETOS SALDRÁN A LA VENTA EL PRÓXIMO 23 DE OCTUBRE EN PUNTO DE LAS 11:00, PERO LA DINÁMICA SE DIVIDIRÁ EN TRES FASES. LA PRIMERA, UNA PREVENTA EXCLUSIVA PARA TARJETAS DE CRÉDITO HSBC. UN DÍA DESPUÉS, EL JUEVES 24 DE OCTUBRE, PODRÁN COMPRAR SUS ACCESOS QUIENES CUENTEN CON TARJETA DE CRÉDITO Y DE DÉBITO DEL MISMO BANCO. LA ÚLTIMA FASE, EL VIERNES 25 DE OCTUBRE Y ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL. 

no te pierdas estas noticias

PAYNE TENÍA MEZCLA DE VARIAS DROGAS EN SU CUERPO, SEGÚN LA AUTOPSIA
PAYNE TENÍA MEZCLA DE VARIAS DROGAS EN SU CUERPO, SEGÚN LA AUTOPSIA

PAYNE TENÍA MEZCLA DE VARIAS DROGAS EN SU CUERPO, SEGÚN LA AUTOPSIA

SLP

EFE

DE LUTO, EL HEAVY METAL
DE LUTO, EL HEAVY METAL

DE LUTO, EL HEAVY METAL

SLP

El Universal

DESPIDE A UNO DE SUS PIONEROS, LA VOZ QUE MARCÓ EL RUMBO DE IRON MAIDEN, PAUL ANDREWS, CONOCIDO ARTÍSTICAMENTE COMO PAUL DI’ANNO, FALLECIÓ AYER A LOS 66 AÑOS

P!NK POSPONE PARTE DE SU GIRA
P!NK POSPONE PARTE DE SU GIRA

P!NK POSPONE PARTE DE SU GIRA

SLP

EFE

CHAYANNE VIENE A SAN LUIS POTOSÍ
CHAYANNE VIENE A SAN LUIS POTOSÍ

CHAYANNE VIENE A SAN LUIS POTOSÍ

SLP

El Universal