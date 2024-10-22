LUIS MIGUEL ABRE NUEVA FECHA EN EL ESTADIO GNP
DE ACUERDO CON LA PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LA NUEVA FECHA DE CONCIERTO DE LUIS MIGUEL EN LA CDMX, LA CITA SERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO 1 DE DICIEMBRE EN EL ESTADIO GNP. LOS BOLETOS SALDRÁN A LA VENTA EL PRÓXIMO 23 DE OCTUBRE EN PUNTO DE LAS 11:00, PERO LA DINÁMICA SE DIVIDIRÁ EN TRES FASES. LA PRIMERA, UNA PREVENTA EXCLUSIVA PARA TARJETAS DE CRÉDITO HSBC. UN DÍA DESPUÉS, EL JUEVES 24 DE OCTUBRE, PODRÁN COMPRAR SUS ACCESOS QUIENES CUENTEN CON TARJETA DE CRÉDITO Y DE DÉBITO DEL MISMO BANCO. LA ÚLTIMA FASE, EL VIERNES 25 DE OCTUBRE Y ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL.
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